Bloomberg: украинские военные не смогли утешить приехавшего на фронт Зеленского. Видео

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Владимир Зеленский прибыл на восточный фронт Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не смогли порадовать президента страны Владимира Зеленского во время его визита и рассказать ему об успехах армии на фронте, потому что их нет. Об этом сообщает Bloomberg.

«Военные не сообщали [Владимиру Зеленcкому] о каких-либо успехах украинской армии», — передают американские журналисты. Сам украинский президент в своем telegram-канале рассказал о визите на восточный фронт. Там он наградил отличившихся солдат и оценил военную технику.

Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Основные боевые действия за последние месяцы проходят в Запорожской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что за месяц ВСУ потеряли более 17 тысяч своих солдат. Также на Западе прогнозируют ухудшение положения Украины в связи с погодными условиями. Киев затягивает конфликт, передает телеканал 360. Сам Зеленский планирует направить часть сил на возвращение Бахмута (Артемовск), но это решение в США не оценили.

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Украинские военные не смогли порадовать президента страны Владимира Зеленского во время его визита и рассказать ему об успехах армии на фронте, потому что их нет. Об этом сообщает Bloomberg. «Военные не сообщали [Владимиру Зеленcкому] о каких-либо успехах украинской армии», — передают американские журналисты. Сам украинский президент в своем telegram-канале рассказал о визите на восточный фронт. Там он наградил отличившихся солдат и оценил военную технику. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Основные боевые действия за последние месяцы проходят в Запорожской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что за месяц ВСУ потеряли более 17 тысяч своих солдат. Также на Западе прогнозируют ухудшение положения Украины в связи с погодными условиями. Киев затягивает конфликт, передает телеканал 360. Сам Зеленский планирует направить часть сил на возвращение Бахмута (Артемовск), но это решение в США не оценили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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