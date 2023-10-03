Bloomberg: украинские военные не смогли утешить приехавшего на фронт Зеленского. Видео

03 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прибыл на восточный фронт Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не смогли порадовать президента страны Владимира Зеленского во время его визита и рассказать ему об успехах армии на фронте, потому что их нет. Об этом сообщает Bloomberg. «Военные не сообщали [Владимиру Зеленcкому] о каких-либо успехах украинской армии», — передают американские журналисты. Сам украинский президент в своем telegram-канале рассказал о визите на восточный фронт. Там он наградил отличившихся солдат и оценил военную технику. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Основные боевые действия за последние месяцы проходят в Запорожской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что за месяц ВСУ потеряли более 17 тысяч своих солдат. Также на Западе прогнозируют ухудшение положения Украины в связи с погодными условиями. Киев затягивает конфликт, передает телеканал 360. Сам Зеленский планирует направить часть сил на возвращение Бахмута (Артемовск), но это решение в США не оценили.

Украинские военные не смогли порадовать президента страны Владимира Зеленского во время его визита и рассказать ему об успехах армии на фронте, потому что их нет. Об этом сообщает Bloomberg. «Военные не сообщали [Владимиру Зеленcкому] о каких-либо успехах украинской армии», — передают американские журналисты. Сам украинский президент в своем telegram-канале рассказал о визите на восточный фронт. Там он наградил отличившихся солдат и оценил военную технику. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Основные боевые действия за последние месяцы проходят в Запорожской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что за месяц ВСУ потеряли более 17 тысяч своих солдат. Также на Западе прогнозируют ухудшение положения Украины в связи с погодными условиями. Киев затягивает конфликт, передает телеканал 360. Сам Зеленский планирует направить часть сил на возвращение Бахмута (Артемовск), но это решение в США не оценили.