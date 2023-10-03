В Екатеринбурге началось прощание с экс-главой свердловского ГУВД

В Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге началось прощание с бывшим руководителем ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Прощание с генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым уже началось. К Храму-на-Крови пришло множество силовиков разных званий, есть даже люди из ОМОНа», — сказал журналист агентства. Воротникова похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Также на похоронах были замечены главы районов. Панихида ожидается в 11:00.
Воротников скончался 1 октября в больнице. По словам источника URA.RU, у него случился инсульт. Коллеги рассказали агентству, каким им запомнился легендарный свердловский сыщик.
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