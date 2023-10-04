Подозреваемому в убийстве свердловчанки на даче избрали меру пресечения

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Мужчина помогал девушке строить дачу (архивное фото) Фото:

Алексея Протасова, подозреваемого в убийстве 35-летней Елены Косецкой на даче в Заречном, отправили под стражу до 27 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде.

«Подозреваемому в убийстве Елены Косецкой выбрали меру пресечения. Протасова отправили в СИЗО до 27 ноября», — сказали в суде.

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По версии следователей, Косецкая подобрала жителя Томска Алексея Протасова на трассе, чтобы он помог ей со строительством дачи в поселке под Заречным. 26 сентября он убил Косецкую во время ссоры. После этого мужчина скрылся на ее машине.

Силовики организовали спецоперацию по его поимке. Ночью 3 октября глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали. У Протасова уже было 12 судимостей.

Во время допроса подозреваемый вину признал. Также Протасов добавил, что Косецкая была жива, когда он покидал ее дом.

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Алексея Протасова, подозреваемого в убийстве 35-летней Елены Косецкой на даче в Заречном, отправили под стражу до 27 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде. «Подозреваемому в убийстве Елены Косецкой выбрали меру пресечения. Протасова отправили в СИЗО до 27 ноября», — сказали в суде. По версии следователей, Косецкая подобрала жителя Томска Алексея Протасова на трассе, чтобы он помог ей со строительством дачи в поселке под Заречным. 26 сентября он убил Косецкую во время ссоры. После этого мужчина скрылся на ее машине. Силовики организовали спецоперацию по его поимке. Ночью 3 октября глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали. У Протасова уже было 12 судимостей. Во время допроса подозреваемый вину признал. Также Протасов добавил, что Косецкая была жива, когда он покидал ее дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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