Подозреваемому в убийстве свердловчанки на даче избрали меру пресечения

Мужчина помогал девушке строить дачу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Алексея Протасова, подозреваемого в убийстве 35-летней Елены Косецкой на даче в Заречном, отправили под стражу до 27 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде.

«Подозреваемому в убийстве Елены Косецкой выбрали меру пресечения. Протасова отправили в СИЗО до 27 ноября», — сказали в суде.

По версии следователей, Косецкая подобрала жителя Томска Алексея Протасова на трассе, чтобы он помог ей со строительством дачи в поселке под Заречным. 26 сентября он убил Косецкую во время ссоры. После этого мужчина скрылся на ее машине.

Силовики организовали спецоперацию по его поимке. Ночью 3 октября глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали. У Протасова уже было 12 судимостей.

Во время допроса подозреваемый вину признал. Также Протасов добавил, что Косецкая была жива, когда он покидал ее дом.