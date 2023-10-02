СК показал кадры допроса подозреваемого в убийстве девушки на даче в Заречном

Подозреваемый в убийстве свердловчанки оставил ее на даче живой

03 октября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Ударив девушку по голове, мужчина уехал с дачи на ее машине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подозреваемый в убийстве Елены Косецкой в коттеджном домике в Заречном на допросе признался, что, когда покидал место преступления, то девушка еще была жива. Видео с допроса публикует telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области» Девушка подобрала мужчину на дороге. Они договорились, что он будет строить ей дачу. «Когда Елена приехала, то мы с ней поругались из-за недоплаты за мою работу. Я ударил ее трубой по голове три раза. Потом забрали личные вещи и уехал, девушка была жива», — признался Алексей. После этого Алексей покинул дачу на машине Косецкой. Он собирался уехать в Екатеринбург, но попал в аварию на ЕКАД, где и бросил машину. Но до столицы Урала добраться он все-таки смог. «Я пробыл в Екатеринбурге сутки на улице», — сказал следователю подозреваемый. По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском.

Подозреваемый в убийстве Елены Косецкой в коттеджном домике в Заречном на допросе признался, что, когда покидал место преступления, то девушка еще была жива. Видео с допроса публикует telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области» Девушка подобрала мужчину на дороге. Они договорились, что он будет строить ей дачу. «Когда Елена приехала, то мы с ней поругались из-за недоплаты за мою работу. Я ударил ее трубой по голове три раза. Потом забрали личные вещи и уехал, девушка была жива», — признался Алексей. После этого Алексей покинул дачу на машине Косецкой. Он собирался уехать в Екатеринбург, но попал в аварию на ЕКАД, где и бросил машину. Но до столицы Урала добраться он все-таки смог. «Я пробыл в Екатеринбурге сутки на улице», — сказал следователю подозреваемый. По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском.