Подозреваемый в убийстве свердловчанки на даче имел 12 судимостей

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СНТ Тура.Тюмень, дача, снт, снт тура
Мужчина помогал девушке строить дачу (архивное фото) Фото:

Мужчина, подозреваемый в убийстве 35-летней Елены Косецкой в Заречном (Свердловская область), имел 12 судимостей. Согласно картотеке судов, его привлекали к ответственности за кражи, разбой, угон и мошенничество.

Мужчина приехал в Свердловскую область из Томска. Он познакомился с Косецкой, чтобы помочь ей со стройкой дачи. Однако во время ссоры он убил девушку и скрылся на ее авто. «В период с 2009 по 2012 годы на счету мужчины было 12 судимостей. В их числе кражи, разбой, угон и мошенничество», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на картотеки судов Томска. Весной 2013-го его осудили за угон автобуса. В 2022-м его признали виновным за угон велосипеда из пункта проката.

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По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском. 4 октября Белоярский суд изберет для него меру пресечения.

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Мужчина, подозреваемый в убийстве 35-летней Елены Косецкой в Заречном (Свердловская область), имел 12 судимостей. Согласно картотеке судов, его привлекали к ответственности за кражи, разбой, угон и мошенничество. Мужчина приехал в Свердловскую область из Томска. Он познакомился с Косецкой, чтобы помочь ей со стройкой дачи. Однако во время ссоры он убил девушку и скрылся на ее авто. «В период с 2009 по 2012 годы на счету мужчины было 12 судимостей. В их числе кражи, разбой, угон и мошенничество», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на картотеки судов Томска. Весной 2013-го его осудили за угон автобуса. В 2022-м его признали виновным за угон велосипеда из пункта проката. По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском. 4 октября Белоярский суд изберет для него меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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