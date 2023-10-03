Подозреваемый в убийстве свердловчанки на даче имел 12 судимостей

03 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мужчина помогал девушке строить дачу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мужчина, подозреваемый в убийстве 35-летней Елены Косецкой в Заречном (Свердловская область), имел 12 судимостей. Согласно картотеке судов, его привлекали к ответственности за кражи, разбой, угон и мошенничество. Мужчина приехал в Свердловскую область из Томска. Он познакомился с Косецкой, чтобы помочь ей со стройкой дачи. Однако во время ссоры он убил девушку и скрылся на ее авто. «В период с 2009 по 2012 годы на счету мужчины было 12 судимостей. В их числе кражи, разбой, угон и мошенничество», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на картотеки судов Томска. Весной 2013-го его осудили за угон автобуса. В 2022-м его признали виновным за угон велосипеда из пункта проката. Новость по теме СК показал кадры допроса подозреваемого в убийстве девушки на даче в Заречном По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском. 4 октября Белоярский суд изберет для него меру пресечения.

Мужчина, подозреваемый в убийстве 35-летней Елены Косецкой в Заречном (Свердловская область), имел 12 судимостей. Согласно картотеке судов, его привлекали к ответственности за кражи, разбой, угон и мошенничество. Мужчина приехал в Свердловскую область из Томска. Он познакомился с Косецкой, чтобы помочь ей со стройкой дачи. Однако во время ссоры он убил девушку и скрылся на ее авто. «В период с 2009 по 2012 годы на счету мужчины было 12 судимостей. В их числе кражи, разбой, угон и мошенничество», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на картотеки судов Томска. Весной 2013-го его осудили за угон автобуса. В 2022-м его признали виновным за угон велосипеда из пункта проката. По версии следствия, мужчина убил девушку 26 сентября. Брошенную машину несколько дней видели случайные автомобилисты. 29 сентября в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку Алексея. Ночью 3 сентября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину поймали в Каменске-Уральском. 4 октября Белоярский суд изберет для него меру пресечения.