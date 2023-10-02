02 октября 2023

Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы на несколько дней

Жителям ЯНАО сообщили о закрытии переправы Салехард-Лабытнанги с 4 по 6 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
В округе синоптики обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду Фото:

Работа переправы Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) может быть приостановлена с 4 по 6 октября по причине сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом местных жителей предупредили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 4 по 6 октября на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жителей просят следить за погодой и заранее планировать поездки. Информацию о работе переправы можно получить в режиме онлайн.

Ранее аналогичное предупреждение для жителей ЯНАО было сделано 3 октября. Движение паромов по переправе Салехард-Лабытнанги могли остановить из-за сильного ветра.

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Работа переправы Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) может быть приостановлена с 4 по 6 октября по причине сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом местных жителей предупредили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 4 по 6 октября на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жителей просят следить за погодой и заранее планировать поездки. Информацию о работе переправы можно получить в режиме онлайн. Ранее аналогичное предупреждение для жителей ЯНАО было сделано 3 октября. Движение паромов по переправе Салехард-Лабытнанги могли остановить из-за сильного ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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