Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы на несколько дней

Жителям ЯНАО сообщили о закрытии переправы Салехард-Лабытнанги с 4 по 6 октября

В округе синоптики обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работа переправы Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) может быть приостановлена с 4 по 6 октября по причине сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом местных жителей предупредили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 4 по 6 октября на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жителей просят следить за погодой и заранее планировать поездки. Информацию о работе переправы можно получить в режиме онлайн.

Ранее аналогичное предупреждение для жителей ЯНАО было сделано 3 октября. Движение паромов по переправе Салехард-Лабытнанги могли остановить из-за сильного ветра.