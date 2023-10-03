03 октября 2023

«Уральские авиалинии» и iFly не успели переоформить западные лайнеры в собственность РФ

«Уральские авиалинии» и iFly не успели купить самолеты США
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Две авиакомпании не успели переоформить самолеты в собственность России Фото:

«Уральские авиалинии» и iFly не успели переоформить западные самолеты в собственность РФ до конца сентября, пока действовали разрешительные механизмы — лицензии OFAC. Компании договариваются о продлении сроков.

»«Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Пока успешно провести сделки удалось только «Аэрофлоту», — сообщает «Коммерсант».

В материале указано, что лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось договориться с Минфином США о пролонгации срока переоформления документов до 31 октября. До этого момента компания должна перевести деньги в рамках страхового урегулирования. Другая компания, iFly, сейчас пытается достигнуть договоренностей по тем же вопросам с американской компанией Air Lease Corporation.

«Новым собственником самолетов в результате сделок должна стать лизинговая „НЛК-Финанс“, входящая в Росавиацию через НСК и ФГУП АГА (а). Деньги поступают из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет, а авиакомпании подписывают с НЛК или НСК новые лизинговые контракты», — добавлено в статье.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» намерены потратить на выкуп самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus.

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«Уральские авиалинии» и iFly не успели переоформить западные самолеты в собственность РФ до конца сентября, пока действовали разрешительные механизмы — лицензии OFAC. Компании договариваются о продлении сроков. »«Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Пока успешно провести сделки удалось только «Аэрофлоту», — сообщает «Коммерсант». В материале указано, что лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось договориться с Минфином США о пролонгации срока переоформления документов до 31 октября. До этого момента компания должна перевести деньги в рамках страхового урегулирования. Другая компания, iFly, сейчас пытается достигнуть договоренностей по тем же вопросам с американской компанией Air Lease Corporation. «Новым собственником самолетов в результате сделок должна стать лизинговая „НЛК-Финанс“, входящая в Росавиацию через НСК и ФГУП АГА (а). Деньги поступают из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет, а авиакомпании подписывают с НЛК или НСК новые лизинговые контракты», — добавлено в статье. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» намерены потратить на выкуп самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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