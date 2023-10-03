Производитель БМП из Кургана потратит сотни миллионов на покрытие убытков

«Курганмашзавод» заработал более 755 млн рублей за год

КМЗ направит 484 млн рублей на покрытие убытков прошлых лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод», производящий боевые машины пехоты БМП-3, направит часть прибыли на покрытие убытков прошлых лет. На эти цели будет потрачено более 484 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, в размере 755,162,133 рубля распределить следующим образом: 37,758,107 рублей — направить на формирование резервного фонда, 484,192,222 рублей — направить на покрытие убытка прошлых лет», — говорится в документе. Еще 233,2 млн рублей были направлены в качестве дивидендов акционерам.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует реорганизацию. Также сообщалось, что на оборонном предприятии уставной капитал планирует увеличить на 900 млн рублей.