Тюменцы массово скупают новый iPhone за сотни тысяч рублей

Горожане сдают в трейд-ин модели предыдущего поколения и скупают новую модель iPhone Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени после старта продаж iPhone 15 массово начали скупать обновленную версию смартфонов. Цена на них начинается от двухсот тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких специализированных магазинов.

«За несколько дней мы уже распродали первую партию новых смартфонов. Сейчас ждем новую поставку. Спрос есть, и очень хороший. Хотя как таковой большой разницы между 14 и 15 моделью iPhone нет, но люди все равно приходят за новинкой. По трейд-ин сдают телефоны предыдущего поколения и берут новые. Цена на них зависит от модели и объема памяти, речь идет о сотнях тысяч рублей», — рассказал консультант магазина Re:bro.

В магазине Ishop72 подтвердили, что спрос на новый iPhone 15 повышенный. Там рассказали, что покупатели заранее делали предзаказ и в наличии осталось всего несколько моделей телефонов.

В сети салонов re:Store сообщили, что в тюменском магазине не представлена новая модель смартфона. Она доступна лишь под заказ. Цена начинается от нескольких сотен тысяч рублей. По словам консультантов, горожане также делают активный предзаказ на телефоны.

Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают купить новые iPhone 15 за 350 тысяч рублей. Смартфон обещают доставить из Таиланда со всеми гарантийными документами.