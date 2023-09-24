24 сентября 2023

Тюменцы нашли способ заработать на новом iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Тюмени предлагают привезти новый iPhone 15 Pro Max из Таиланда за 350 тысяч рублей Фото:

Жителям Тюмени предлагают привезти новый iPhone 15 Pro Max из Таиланда за 350 тысяч рублей. Объявления опубликовано на платформе Avito. В российских магазинах стоимость за подобную модель телефона составляет 269 тысяч рублей.

«iPhone 15 Pro Max на 1 TB. Абсолютно новый, все чеки и проверки на оригинальность прилагаются. Пока нахожусь в Таиланде, доступна вся продукция», — сообщил автор объявления.

Другие продавцы предлагают приобрести телефоны из Китая, США и ОАЭ. За последнюю модель IPhone они просят заплатить от 160 до 245 тысяч рублей. Ждать телефон придется от трех до пяти дней.

В официальном тюменском магазине техники Apple re:Store цены на новые модели телефонов начинаются от 139 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ обойдется жителям в 269 тысяч. В магазине «Айстудио.рф» стоимость гаджетов варьируется от 95 до 130 тысяч. В другой компании «Apple Store 72» также цены начинаются от 120 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли предзаказ на новый iPhone 15 серии. Магазины обещают привезти новый смартфон через несколько дней после официального старта продаж.

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Жителям Тюмени предлагают привезти новый iPhone 15 Pro Max из Таиланда за 350 тысяч рублей. Объявления опубликовано на платформе Avito. В российских магазинах стоимость за подобную модель телефона составляет 269 тысяч рублей. «iPhone 15 Pro Max на 1 TB. Абсолютно новый, все чеки и проверки на оригинальность прилагаются. Пока нахожусь в Таиланде, доступна вся продукция», — сообщил автор объявления. Другие продавцы предлагают приобрести телефоны из Китая, США и ОАЭ. За последнюю модель IPhone они просят заплатить от 160 до 245 тысяч рублей. Ждать телефон придется от трех до пяти дней. В официальном тюменском магазине техники Apple re:Store цены на новые модели телефонов начинаются от 139 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ обойдется жителям в 269 тысяч. В магазине «Айстудио.рф» стоимость гаджетов варьируется от 95 до 130 тысяч. В другой компании «Apple Store 72» также цены начинаются от 120 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли предзаказ на новый iPhone 15 серии. Магазины обещают привезти новый смартфон через несколько дней после официального старта продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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