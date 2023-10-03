Из курганского депздрава уволен начальник управления госпрограмм

Игорь Степанов уволился из депздрава по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Игорь Степанов уволился с должности начальника управления лицензирования и организации медицинской помощи и реализации государственных программ департамента здравоохранения Курганской области. В депздраве информацию URA.RU подтвердили.

«Степанов Игорь Владимирович уволился с должности начальника управления лицензирования по собственному желанию. Он продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения», — ответили в ведомстве. Связаться с Игорем Степановым оперативно URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона.

В сентябре 2023 года из департамента здравоохранения уволился начальник управления экономики и финансов Валерий Лозовский. Обе должности на данный момент остаются вакантными.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской областной больницы №2 уволился исполняющий обязанности главного врача Руслан Гуламов. Он переехал из Санкт-Петербурга и проработал в должности четыре месяца. Глава депздрава Алексей Сигидаев сообщил, что Гуламову пришлось покинуть регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. Больницу временно возглавила заместитель главврача по медицинской части Екатерина Хиева.