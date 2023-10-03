03 октября 2023

Из курганского депздрава уволен начальник управления госпрограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Степанов уволился из депздрава по собственному желанию Фото:

Игорь Степанов уволился с должности начальника управления лицензирования и организации медицинской помощи и реализации государственных программ департамента здравоохранения Курганской области. В депздраве информацию URA.RU подтвердили.

«Степанов Игорь Владимирович уволился с должности начальника управления лицензирования по собственному желанию. Он продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения», — ответили в ведомстве. Связаться с Игорем Степановым оперативно URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона.

В сентябре 2023 года из департамента здравоохранения уволился начальник управления экономики и финансов Валерий Лозовский. Обе должности на данный момент остаются вакантными.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской областной больницы №2 уволился исполняющий обязанности главного врача Руслан Гуламов. Он переехал из Санкт-Петербурга и проработал в должности четыре месяца. Глава депздрава Алексей Сигидаев сообщил, что Гуламову пришлось покинуть регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. Больницу временно возглавила заместитель главврача по медицинской части Екатерина Хиева.

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Игорь Степанов уволился с должности начальника управления лицензирования и организации медицинской помощи и реализации государственных программ департамента здравоохранения Курганской области. В депздраве информацию URA.RU подтвердили. «Степанов Игорь Владимирович уволился с должности начальника управления лицензирования по собственному желанию. Он продолжает работать в медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения», — ответили в ведомстве. Связаться с Игорем Степановым оперативно URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона. В сентябре 2023 года из департамента здравоохранения уволился начальник управления экономики и финансов Валерий Лозовский. Обе должности на данный момент остаются вакантными. Ранее URA.RU писало, что из Курганской областной больницы №2 уволился исполняющий обязанности главного врача Руслан Гуламов. Он переехал из Санкт-Петербурга и проработал в должности четыре месяца. Глава депздрава Алексей Сигидаев сообщил, что Гуламову пришлось покинуть регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. Больницу временно возглавила заместитель главврача по медицинской части Екатерина Хиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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