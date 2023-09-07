07 сентября 2023

В курганском депздраве уволен ответственный за финансы

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Валерий Лозовский уволился с должности начальника управления экономики и финансов Фото:

Начальник управления экономики и финансов департамента здравоохранения Курганской области Валерий Лозовский освобожден от занимаемой должности. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.

«В депздраве уволен начальник управления экономики и финансов Валерий Лозовский. Сегодня у него последний рабочий день. Лозовский сочувствовал главным врачам, которых снимали с должностей. Возможно, лояльность Лозовского не понравилось действующему руководству», — рассказал источник.

Связаться с Валерием Лозовским оперативно не удалось: на звонки по служебному телефону никто не ответил. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что Лозовский В.А. не давал согласие на распространения информации о его трудовой деятельности. Должность начальника управления экономики и финансов пока вакантна.

Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Алексей Сигидаев представил медика из Тюмени. Новым главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Курганской области стал директор института клинической медицины тюменского медуниверситета Павел Зотов. Он также является действующим главным внештатным специалистом УрФО.

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Начальник управления экономики и финансов департамента здравоохранения Курганской области Валерий Лозовский освобожден от занимаемой должности. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В депздраве уволен начальник управления экономики и финансов Валерий Лозовский. Сегодня у него последний рабочий день. Лозовский сочувствовал главным врачам, которых снимали с должностей. Возможно, лояльность Лозовского не понравилось действующему руководству», — рассказал источник. Связаться с Валерием Лозовским оперативно не удалось: на звонки по служебному телефону никто не ответил. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что Лозовский В.А. не давал согласие на распространения информации о его трудовой деятельности. Должность начальника управления экономики и финансов пока вакантна. Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Алексей Сигидаев представил медика из Тюмени. Новым главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Курганской области стал директор института клинической медицины тюменского медуниверситета Павел Зотов. Он также является действующим главным внештатным специалистом УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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