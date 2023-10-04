В Озерске задержали актера, причастного к взяткам экс-главврача психдиспансера

Во время работы в психдиспансере Владимир Кичатов получил от актера 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки

В Озерске (Челябинская область) задержали актера местного театра, который, по версии следствия, передал 80 тысяч рублей в качестве взятки бывшему заведующему психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Владимиру Кичатову, сейчас находящемуся под следствием. Об этом URA.RU рассказал источник в городе.

«Актер был задержан. Ему было предъявлено обвинение по факту дачи взятки Кичатову в то время, когда тот занимал пост заведующего отделением психдиспансера. По предварительным данным, эти деньги предназначались за то, чтобы Кичатов оставил отца актера в психдиспансере на длительное лечение», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в настоящее время актер находится под подпиской о невыезде. Он стал, как минимум, третьим жителем города, который платил Кичатову за длительную или принудительную госпитализацию родственника. В настоящее время следователи продолжают выявлять граждан, которые могут быть причастны к коррупции в медучреждении.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Кичатова задержали в конце июля. За месяц до этого он написал заявление об увольнении. Ему были предъявлены обвинения по факту получения взятки. У следствия есть основания полагать, что он получал деньги от граждан за длительную госпитализацию их родственников в психдиспансере. После задержания бывшего главврача отправили под домашний арест. Он полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.