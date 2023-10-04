В Екатеринбург доставили разведчика из ДНР с ранением головы после обстрела ВСУ. Видео

04 октября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Заура Ханкишиева привезли в Екатеринбург для прохождения реабилитации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Донецкой Народной Республики (ДНР) Заур Ханкишиев запомнил 26 мая 2022 года на всю жизнь. В тот день разведчик попал под минометный обстрел ВСУ. Боец получил тяжелое осколочное ранение в голову. Ханкишиев потратил полтора года, чтобы заново научиться ходить. Корреспондент URA.RU встретилась с Зауром в клинике Екатеринбурга, где мужчина проходит реабилитацию. «Я не помню, как получил ранение. Все, что помню, происходило со мной уже после того, как хирурги извлекли осколок из моего черепа. Ранение оказалось тяжелым, осколок повредил мозг, что, в свою очередь, повлияло на моторику, речь, координацию движения. То есть из-за ранения я не мог ходить, двигаться и говорить, хотя интеллект остался неповрежденным. В Москве мне провели протезирование, и уже там я узнал о том, что в Екатеринбурге есть медицинский центр, где помогают таким безнадежным, как я», — говорит Ханкишиев. Благодаря стараниям мультидисциплинарной бригады некоторые навыки бойца получилось восстановить. «Изначально я даже не ходил, а теперь сам хожу. Да, есть сложности, но главное — я не лежу сутками. Кроме всего, появилась речь, хоть и минимальная. Зато я научился писать левой рукой. Теперь то, что не могу сказать, я могу написать», — поделился солдат. «Я безмерно благодарен всем врачам, которые помогают пройти этот нелегкий путь. Надеюсь, что в скором времени смогу полностью восстановиться и вернуться на защиту родины», — отметил Заур. Руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова отмечают хорошую динамику у Ханкишиева. «Заур — сильный духом мужчина. Его поддерживает семья. Плюс ко всему, он выполняет все рекомендации врачей. Однозначно можно констатировать то, что у Заура есть динамика. И мы надеемся, что его результаты будут только улучшаться», — заявила Волкова в разговоре с журналистом агентства. Заур Ханкишиев проведет в клинике Екатеринбурга несколько недель. После прохождения курса реабилитации он вернется к семье. Уже дома Заур продолжит выполнять комплекс упражнений, чтобы не терять те навыки, которые удалось восстановить усилиями врачей. Редакция URA.RU продолжит следить за жизнью бойца. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Донецка получила тяжелое осколочное ранение в голову, когда украинские вооруженные формирования нанесли удар по центру Донецка ракетой ОТРК «Точка-У». Девушка потратила пять месяцев, чтобы заново научиться читать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Донецкой Народной Республики (ДНР) Заур Ханкишиев запомнил 26 мая 2022 года на всю жизнь. В тот день разведчик попал под минометный обстрел ВСУ. Боец получил тяжелое осколочное ранение в голову. Ханкишиев потратил полтора года, чтобы заново научиться ходить. Корреспондент URA.RU встретилась с Зауром в клинике Екатеринбурга, где мужчина проходит реабилитацию. «Я не помню, как получил ранение. Все, что помню, происходило со мной уже после того, как хирурги извлекли осколок из моего черепа. Ранение оказалось тяжелым, осколок повредил мозг, что, в свою очередь, повлияло на моторику, речь, координацию движения. То есть из-за ранения я не мог ходить, двигаться и говорить, хотя интеллект остался неповрежденным. В Москве мне провели протезирование, и уже там я узнал о том, что в Екатеринбурге есть медицинский центр, где помогают таким безнадежным, как я», — говорит Ханкишиев. Благодаря стараниям мультидисциплинарной бригады некоторые навыки бойца получилось восстановить. «Изначально я даже не ходил, а теперь сам хожу. Да, есть сложности, но главное — я не лежу сутками. Кроме всего, появилась речь, хоть и минимальная. Зато я научился писать левой рукой. Теперь то, что не могу сказать, я могу написать», — поделился солдат. «Я безмерно благодарен всем врачам, которые помогают пройти этот нелегкий путь. Надеюсь, что в скором времени смогу полностью восстановиться и вернуться на защиту родины», — отметил Заур. Руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова отмечают хорошую динамику у Ханкишиева. «Заур — сильный духом мужчина. Его поддерживает семья. Плюс ко всему, он выполняет все рекомендации врачей. Однозначно можно констатировать то, что у Заура есть динамика. И мы надеемся, что его результаты будут только улучшаться», — заявила Волкова в разговоре с журналистом агентства. Заур Ханкишиев проведет в клинике Екатеринбурга несколько недель. После прохождения курса реабилитации он вернется к семье. Уже дома Заур продолжит выполнять комплекс упражнений, чтобы не терять те навыки, которые удалось восстановить усилиями врачей. Редакция URA.RU продолжит следить за жизнью бойца. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Донецка получила тяжелое осколочное ранение в голову, когда украинские вооруженные формирования нанесли удар по центру Донецка ракетой ОТРК «Точка-У». Девушка потратила пять месяцев, чтобы заново научиться читать.