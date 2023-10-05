Задержанному с наркотиками экс-директору ХК «Трактор» Шинину присудили штраф

Александр Шинин избежал реального срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 5 октября назначил бывшему спортивному директору ХК «Трактор» Александру Шинину по делу о незаконном приобретении наркотиков штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Константин Акулич.

«Суд вынес решение. Шинину назначили штраф в размере 300 тысяч рублей», — рассказал Акулич.

Гособвинение просило назначить бывшему спортивному менеджеру три года условно с испытательном сроком на три года. Сам Шинин вину полностью признал и раскаялся. Защита просила назначить Шинину штраф и освободить его от уголовной ответственности.

При задержании Шинина в конце июля в его машине нашли свыше пяти граммов мефедрона. Сразу после его уволили с должности спортивного директора хоккейного клуба. Он сознался, что приобретал наркотики для себя без умысла распространять.