Задержанному с наркотиками экс-директору ХК «Трактор» Шинину присудили штраф

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Суд по делу бывшего спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина. Челябинск, шинин александр
Александр Шинин избежал реального срока Фото:

Центральный районный суд Челябинска 5 октября назначил бывшему спортивному директору ХК «Трактор» Александру Шинину по делу о незаконном приобретении наркотиков штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Константин Акулич.

«Суд вынес решение. Шинину назначили штраф в размере 300 тысяч рублей», — рассказал Акулич.

Гособвинение просило назначить бывшему спортивному менеджеру три года условно с испытательном сроком на три года. Сам Шинин вину полностью признал и раскаялся. Защита просила назначить Шинину штраф и освободить его от уголовной ответственности.

При задержании Шинина в конце июля в его машине нашли свыше пяти граммов мефедрона. Сразу после его уволили с должности спортивного директора хоккейного клуба. Он сознался, что приобретал наркотики для себя без умысла распространять.

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Центральный районный суд Челябинска 5 октября назначил бывшему спортивному директору ХК «Трактор» Александру Шинину по делу о незаконном приобретении наркотиков штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Константин Акулич. «Суд вынес решение. Шинину назначили штраф в размере 300 тысяч рублей», — рассказал Акулич. Гособвинение просило назначить бывшему спортивному менеджеру три года условно с испытательном сроком на три года. Сам Шинин вину полностью признал и раскаялся. Защита просила назначить Шинину штраф и освободить его от уголовной ответственности. При задержании Шинина в конце июля в его машине нашли свыше пяти граммов мефедрона. Сразу после его уволили с должности спортивного директора хоккейного клуба. Он сознался, что приобретал наркотики для себя без умысла распространять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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