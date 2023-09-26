Задержанный с наркотиками экс-спортдиректор ХК «Трактор» раскаялся в содеянном

Бывший спортдиректор ХК «Трактор» Шинин в суде признал вину

Александр Шинин признал вину в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном райсуде Челябинска 26 сентября прошло первое судебное заседание по делу бывшего спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина, обвиняемого в незаконном приобретении наркотиков. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, Шинин признал вину и раскаялся в содеянном.

«Я полностью признаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном», — заявил Шинин в суде.

Заседание началось с того, что сторона защиты попросила закрыть процесс от СМИ в целях предотвращения угрозы раскрытия гостайны. Судья и по совместительству председатель суда Денис Лекарь запретил вести съемку на стадиях предоставления показаний и материалов дела. Шинин сообщил суду, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Однако его беспокоят так и не зажившие спортивные травмы.

Допрос свидетелей преступления не удалось организовать из-за их неявки. Поэтому прокурор попросил у суда зачитать их показания. Сам Шинин не возражал. Всего в списке числилось несколько свидетелей, среди них — случайный прохожий, которого попросили быть понятым при изъятии наркотиков, полицейские, участвовавшие в задержании, и сам поставщик наркотиков. Согласно показаниям, полицейские вышли на Шинина через его поставщика, за которым велось наблюдение. После передачи запрещенных веществ сбытчик и Шинин были задержаны.

«Защита просит предоставить время, чтобы в полном объеме собрать характеризующие подсудимого материалы. В том числе от Континентальной хоккейной лиги, из зоны СВО», — сообщили суду адвокаты Шинина.

Шинин был задержан силовиками в конце июля. У него в машине нашли свыше пяти граммов мефедрона. Сразу после задержания он был уволен с поста спортивного директора хоккейного клуба. На допросе он признал вину. По его словам, он приобретал наркотики для себя, распространять их умысла не было. С запрещенным веществами он хотел отправиться на рыбалку.