Минтранс: в отдельных регионах РФ такси подорожало почти на 50%

06 октября 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

К концу 2023 года прогнозируется рост цен на такси на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отдельных регионах России рост цен на такси достигает 44%. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. Основной причиной увеличения цен, по словам Луговенко, является недостаточная подготовка регионов к реализации закона о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. «Это значит, что в этих регионах не осуществлялся контроль за такси. Искусственный ажиотаж, связанный с законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление так же являются причинами отрицательной динамики», — рассказал директор департамента во время выступления на форуме TAXI-2023 в Сочи. Его слова передает РБК. Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова заявила, что к концу 2023 года прогнозируется рост цен на такси в России на 10%. По ее мнению, в сентябре цены на проезд увеличивались не из-за нового закона, а, в том числе, из-за сезонности. По данным аналитиков «Чек Индекс», средняя стоимость проезда на такси в России с 1 по 7 сентября составила 451 рубль, что выше уровня прошлого года на 6%. В Москве средняя стоимость такси выросла до 785 рублей. Новый закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщики штрафов не смогут работать в такси. Таксистам запрещено работать более 10 часов в сутки и более 40 часов в неделю. В это время агрегаторы нашли способ, как оказывать услуги такси без разрешений. «Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отдельных регионах России рост цен на такси достигает 44%. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. Основной причиной увеличения цен, по словам Луговенко, является недостаточная подготовка регионов к реализации закона о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. «Это значит, что в этих регионах не осуществлялся контроль за такси. Искусственный ажиотаж, связанный с законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление так же являются причинами отрицательной динамики», — рассказал директор департамента во время выступления на форуме TAXI-2023 в Сочи. Его слова передает РБК. Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова заявила, что к концу 2023 года прогнозируется рост цен на такси в России на 10%. По ее мнению, в сентябре цены на проезд увеличивались не из-за нового закона, а, в том числе, из-за сезонности. По данным аналитиков «Чек Индекс», средняя стоимость проезда на такси в России с 1 по 7 сентября составила 451 рубль, что выше уровня прошлого года на 6%. В Москве средняя стоимость такси выросла до 785 рублей. Новый закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщики штрафов не смогут работать в такси. Таксистам запрещено работать более 10 часов в сутки и более 40 часов в неделю. В это время агрегаторы нашли способ, как оказывать услуги такси без разрешений. «Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем.