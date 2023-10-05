Мэр Екатеринбурга подобрал занятие оппоненту и завербовал соратника Тунгусова

06 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

С будущими главами комиссий Алексей Орлов, говорят, пока не общался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его окружение определились, кто возглавит комиссии в новой гордуме. По данным URA.RU, в его шорт-листе оказался даже бывший председатель думы Игорь Володин, оппонировавший Орлову на выборах. Володин, ориентированный на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), должен возглавить комиссию по безопасности жизнедеятельности населения. Правда, состоялся ли с ним разговор на эту тему, неизвестно — на звонок корреспондента Володин не ответил. Комиссию по местному самоуправлению решено доверить депутату Дмитрию Сергину (хотя сам он пока не подтверждает), которого долгое время называли враждебным администрации соратником опального экс-вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. По данным URA.RU, около года назад мэрия начала вербовать Сергина: в 2022-м его включили в комиссию администрации по правилам землепользования и застройки, а весной 2023-го отстояли перед губернатором Евгением Куйвашевым право Сергина на переизбрание. «С назначением Сергина главой комиссии операция по его вербовке завершается», — утверждает собеседник. Новость по теме Мэр Екатеринбурга ударит по депутатам-оппонентам их же оружием Комиссию по образованию и молодежной политике возглавит Владислав Овчинников, глава волонтерского центра РМК. А комиссию по соцзащите и здравоохранению — сотрудник «Территориального центра медицины катастроф» Станислав Киселев (избрался при поддержке «Реновы»). В остальном — как ранее и анонсировало URA.RU. Комиссию по городскому хозяйству возглавит депутат Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева, комиссию по муниципальной собственности — юрист РМК Алексей Шестаков, комиссию по бюджету — Елена Бондаренко (помощница миллиардера Валерия Савельева, AVS Group). Комиссию по экономике Орлов хочет отдать депутату Артуру Зиганшину, лоббисту термальной сети «Баден-Баден». Однако на эту позицию претендует и депутат Виталий Чачин (фракция Кочеткова). Председателей выберут 10 октября. По словам источника агентства, ни с кем из них Орлов пока якобы не встречался «и не планирует». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его окружение определились, кто возглавит комиссии в новой гордуме. По данным URA.RU, в его шорт-листе оказался даже бывший председатель думы Игорь Володин, оппонировавший Орлову на выборах. Володин, ориентированный на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), должен возглавить комиссию по безопасности жизнедеятельности населения. Правда, состоялся ли с ним разговор на эту тему, неизвестно — на звонок корреспондента Володин не ответил. Комиссию по местному самоуправлению решено доверить депутату Дмитрию Сергину (хотя сам он пока не подтверждает), которого долгое время называли враждебным администрации соратником опального экс-вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. По данным URA.RU, около года назад мэрия начала вербовать Сергина: в 2022-м его включили в комиссию администрации по правилам землепользования и застройки, а весной 2023-го отстояли перед губернатором Евгением Куйвашевым право Сергина на переизбрание. «С назначением Сергина главой комиссии операция по его вербовке завершается», — утверждает собеседник. Комиссию по образованию и молодежной политике возглавит Владислав Овчинников, глава волонтерского центра РМК. А комиссию по соцзащите и здравоохранению — сотрудник «Территориального центра медицины катастроф» Станислав Киселев (избрался при поддержке «Реновы»). В остальном — как ранее и анонсировало URA.RU. Комиссию по городскому хозяйству возглавит депутат Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева, комиссию по муниципальной собственности — юрист РМК Алексей Шестаков, комиссию по бюджету — Елена Бондаренко (помощница миллиардера Валерия Савельева, AVS Group). Комиссию по экономике Орлов хочет отдать депутату Артуру Зиганшину, лоббисту термальной сети «Баден-Баден». Однако на эту позицию претендует и депутат Виталий Чачин (фракция Кочеткова). Председателей выберут 10 октября. По словам источника агентства, ни с кем из них Орлов пока якобы не встречался «и не планирует».