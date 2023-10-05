Прокуратура взялась за дело подростков, стрелявших по школьникам в Екатеринбурге

06 октября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверяет информацию о группе подростков, которые стреляли по мальчикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура организовала проверку по факту нападения толпы подростков на двух 14-летних мальчиков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нападении в центре города группы подростков на 14-летнего школьника. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». История разворачивалась в несколько дней. Сначала к 14-летним мальчикам на остановке подошли двое подростков и стали предлагать им купить вейпы. Те отказались. На следующий день мальчиков по дороге домой встретила группа из 13-15 человек. У некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам. Одному из 14-летних попали в голову. Пулю извлекли врачи. Второй не пострадал, поскольку успел убежать. Двоих из нападавших задержали силовики. По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанные — парни 2005 и 2008 годов рождения.

Прокуратура организовала проверку по факту нападения толпы подростков на двух 14-летних мальчиков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нападении в центре города группы подростков на 14-летнего школьника. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». История разворачивалась в несколько дней. Сначала к 14-летним мальчикам на остановке подошли двое подростков и стали предлагать им купить вейпы. Те отказались. На следующий день мальчиков по дороге домой встретила группа из 13-15 человек. У некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам. Одному из 14-летних попали в голову. Пулю извлекли врачи. Второй не пострадал, поскольку успел убежать. Двоих из нападавших задержали силовики. По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанные — парни 2005 и 2008 годов рождения.