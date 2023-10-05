05 октября 2023

Прокуратура взялась за дело подростков, стрелявших по школьникам в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокуратура проверяет информацию о группе подростков, которые стреляли по мальчикам Фото:

Прокуратура организовала проверку по факту нападения толпы подростков на двух 14-летних мальчиков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нападении в центре города группы подростков на 14-летнего школьника. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

История разворачивалась в несколько дней. Сначала к 14-летним мальчикам на остановке подошли двое подростков и стали предлагать им купить вейпы. Те отказались. На следующий день мальчиков по дороге домой встретила группа из 13-15 человек. У некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам.

Одному из 14-летних попали в голову. Пулю извлекли врачи. Второй не пострадал, поскольку успел убежать. Двоих из нападавших задержали силовики. По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанные — парни 2005 и 2008 годов рождения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура организовала проверку по факту нападения толпы подростков на двух 14-летних мальчиков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нападении в центре города группы подростков на 14-летнего школьника. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». История разворачивалась в несколько дней. Сначала к 14-летним мальчикам на остановке подошли двое подростков и стали предлагать им купить вейпы. Те отказались. На следующий день мальчиков по дороге домой встретила группа из 13-15 человек. У некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам. Одному из 14-летних попали в голову. Пулю извлекли врачи. Второй не пострадал, поскольку успел убежать. Двоих из нападавших задержали силовики. По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанные — парни 2005 и 2008 годов рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...