Суд повторно оставил пермского правозащитника в СИЗО

Суд отклонил апелляционную жалобу председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Правозащитник пытался обжаловать продление ареста, но останется в СИЗО до 10 октября 2023 года.
«Судья Надежда Доденкина не усмотрела оснований смягчить меру пресечения Чернышову на домашний арест. Поскольку обвиняемому инкриминируется покушение на совершение тяжкого преступления. Кроме того, имея загранпаспорт, фигурант уголовного дела может покинуть территорию РФ, воспрепятствовав тем самым производству по уголовному делу», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.
Чернышова задержали в Москве в начале мая по делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в России иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом).
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