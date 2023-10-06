В России хотят печатать героев СВО на школьных тетрадях и рюкзаках

06 октября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Участников СВО хотят изображать на школьных принадлежностях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют выпускать школьные товары с патриотической символикой. В рамках инициативы предлагается производить продукцию с изображением участников спецоперации на Украине — рюкзаки, тетради и не только. Об этом сообщили в Минпромторг РФ. «Минпромторг России поддержал инициативу о выпуске первых партий патриотических канцелярских товаров для школы. <…> [Пилотный тираж школьных принадлежностей] с размещением информации о героях России — участниках СВО позволит положительный опыт [патриотического воспитания] должным образом масштабировать», — рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо участников СВО на рюкзаках, тетрадях, пеналах и не только планируется изображать деятелей культуры, спорта и прочих. Данную инициативу о выпуске школьных принадлежностей с патриотической символикой предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По словам Евтухова, все коллеги поддержали ее. В настоящий момент прорабатываются вопросы законодательного характера, связанные с авторскими правами и торговой маркой. В настоящий момент готово 7% от общего объема канцелярии в стране с патриотической символикой. Именно ее и планируется реализовать в рамках пилотного проекта. На патриотическое воспитание в России за 2022 год было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей. Кроме того в Госдуме призывали привлекать военных в отставке к воспитанию молодежи. В российских школах в рамках патриотического воспитания проводятся «Разговоры о важном», а также готовятся новые учебники, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируют выпускать школьные товары с патриотической символикой. В рамках инициативы предлагается производить продукцию с изображением участников спецоперации на Украине — рюкзаки, тетради и не только. Об этом сообщили в Минпромторг РФ. «Минпромторг России поддержал инициативу о выпуске первых партий патриотических канцелярских товаров для школы. <…> [Пилотный тираж школьных принадлежностей] с размещением информации о героях России — участниках СВО позволит положительный опыт [патриотического воспитания] должным образом масштабировать», — рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо участников СВО на рюкзаках, тетрадях, пеналах и не только планируется изображать деятелей культуры, спорта и прочих. Данную инициативу о выпуске школьных принадлежностей с патриотической символикой предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По словам Евтухова, все коллеги поддержали ее. В настоящий момент прорабатываются вопросы законодательного характера, связанные с авторскими правами и торговой маркой. В настоящий момент готово 7% от общего объема канцелярии в стране с патриотической символикой. Именно ее и планируется реализовать в рамках пилотного проекта. На патриотическое воспитание в России за 2022 год было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей. Кроме того в Госдуме призывали привлекать военных в отставке к воспитанию молодежи. В российских школах в рамках патриотического воспитания проводятся «Разговоры о важном», а также готовятся новые учебники, передает RT.