Расходы на патриотическое воспитание в России за год выросли в три раза

23 августа 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

На патриотическое воспитание за 2022 год направлено более 1 миллиардов рублей. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На патриотическое воспитание в России за 2022 год было направлено свыше 11,4 миллиардов рублей при первоначально запланированных около пяти миллиардов рублей, и в три раза больше 2021 года. Это указано в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета минувшего года. «На реализацию федерального проекта „Патриотическое воспитание“ в 2022 году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года», — пишут «Известия». По данным издания, это в три раза больше, чем в 2021 году, когда на эти цели было направлено 3,4 млрд рублей. Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев рассказал URA.RU, что для патриотического воспитания молодежи необходимо привлекать не только вернувшихся из зоны спецоперации на Украине бойцов, но и военных в отставке (генералов, полковников, майоров). Тем пременем в Центре знаний «Машук» была запущена программа по подготовке наставников, которые будут заниматься военно-патриотическим воспитанием российской молодежи. К курсу подготовки уже подключились 240 человек из разных уголков страны.

На патриотическое воспитание в России за 2022 год было направлено свыше 11,4 миллиардов рублей при первоначально запланированных около пяти миллиардов рублей, и в три раза больше 2021 года. Это указано в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета минувшего года. «На реализацию федерального проекта „Патриотическое воспитание“ в 2022 году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года», — пишут «Известия». По данным издания, это в три раза больше, чем в 2021 году, когда на эти цели было направлено 3,4 млрд рублей. Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев рассказал URA.RU, что для патриотического воспитания молодежи необходимо привлекать не только вернувшихся из зоны спецоперации на Украине бойцов, но и военных в отставке (генералов, полковников, майоров). Тем пременем в Центре знаний «Машук» была запущена программа по подготовке наставников, которые будут заниматься военно-патриотическим воспитанием российской молодежи. К курсу подготовки уже подключились 240 человек из разных уголков страны.