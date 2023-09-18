Для российских школьников организуют «выборы» президента. Фото

Школьники на уроке «Разговоры о важном» выберут президента сказочной страны

18 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Школьники выберут президента из пяти кандидатов Фото: Илья Московец © URA.RU На уроке «Разговоры о важном» российские школьники примут участие в «выборах» президента. В рамках занятия ученикам младших классов будет предложено выбрать президента вымышленной сказочной страны. «На внеурочном занятии „Разговоры о важном“ из учеников первого-второго класса сделают юных избирателей и предложат выбрать президента сказочной страны», — говорится в сценарии урока. Там добавили, что мероприятие, которое состоится 25 сентября, планируется посвятить 30-летию Центризбиркома России. В качестве кандидатов выступят известные сказочные персонажи, такие как Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух. Для каждого из них будет представлена собственная предвыборная программа. Золушка обещает улучшить жизнь избирателей через совместные усилия и призывает к важности семейных ценностей. Лиса-Алиса обещает построить «идеальный город» с помощью игровых автоматов, которые позволят увеличить капитал избирателей. Баба-яга угрожает заставить работать лешего, а Винни-Пух обещает договориться со всеми и сделать все для всех, даря каждому избирателю горшочек меда и воздушный шарик. Карабас-Барабас предлагает организовать большую сцену и обеспечить хорошую зарплату, сравнивая жизнь с кукольным театром, заключили в сценарии занятия. Бюллетень для голосования Фото: сценарий урока «Разговора о важном» Предвыборная программа Карабаса-Барабаса Фото: сценарий урока «Разговоры о важном» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На уроке «Разговоры о важном» российские школьники примут участие в «выборах» президента. В рамках занятия ученикам младших классов будет предложено выбрать президента вымышленной сказочной страны. «На внеурочном занятии „Разговоры о важном“ из учеников первого-второго класса сделают юных избирателей и предложат выбрать президента сказочной страны», — говорится в сценарии урока. Там добавили, что мероприятие, которое состоится 25 сентября, планируется посвятить 30-летию Центризбиркома России. В качестве кандидатов выступят известные сказочные персонажи, такие как Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух. Для каждого из них будет представлена собственная предвыборная программа. Золушка обещает улучшить жизнь избирателей через совместные усилия и призывает к важности семейных ценностей. Лиса-Алиса обещает построить «идеальный город» с помощью игровых автоматов, которые позволят увеличить капитал избирателей. Баба-яга угрожает заставить работать лешего, а Винни-Пух обещает договориться со всеми и сделать все для всех, даря каждому избирателю горшочек меда и воздушный шарик. Карабас-Барабас предлагает организовать большую сцену и обеспечить хорошую зарплату, сравнивая жизнь с кукольным театром, заключили в сценарии занятия.