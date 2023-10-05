Бывший первый зам мэра Кургана Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотки. Инсайд

06 октября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Бывший первый заместитель мэра Кургана занял место врио замгубернатора Чукотки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов был назначен врио замгубернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского АО», — рассказал источник. Также, по данным инсайдера, в Чукотку он был приглашен главой региона Владиславом Кузнецовым. Экс-заммэра Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Позже, помощник Шумкова перешел на должность первого заммэра, но уволился из администрации Кургана, о чем стало известно 23 августа.

Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов был назначен врио замгубернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского АО», — рассказал источник. Также, по данным инсайдера, в Чукотку он был приглашен главой региона Владиславом Кузнецовым. Экс-заммэра Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Позже, помощник Шумкова перешел на должность первого заммэра, но уволился из администрации Кургана, о чем стало известно 23 августа.