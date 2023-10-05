05 октября 2023

Бывший первый зам мэра Кургана Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотки. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, каргаполов павел
Бывший первый заместитель мэра Кургана занял место врио замгубернатора Чукотки Фото:

Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов был назначен врио замгубернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского АО», — рассказал источник. Также, по данным инсайдера, в Чукотку он был приглашен главой региона Владиславом Кузнецовым.

Экс-заммэра Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Позже, помощник Шумкова перешел на должность первого заммэра, но уволился из администрации Кургана, о чем стало известно 23 августа.

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Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов был назначен врио замгубернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского АО», — рассказал источник. Также, по данным инсайдера, в Чукотку он был приглашен главой региона Владиславом Кузнецовым. Экс-заммэра Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Позже, помощник Шумкова перешел на должность первого заммэра, но уволился из администрации Кургана, о чем стало известно 23 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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