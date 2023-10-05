Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов был назначен врио замгубернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.
«Каргаполов стал врио замгубернатора Чукотского АО», — рассказал источник. Также, по данным инсайдера, в Чукотку он был приглашен главой региона Владиславом Кузнецовым.
Экс-заммэра Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Позже, помощник Шумкова перешел на должность первого заммэра, но уволился из администрации Кургана, о чем стало известно 23 августа.
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