В Екатеринбурге толпа подростков выследила и расстреляла мальчиков

06 октября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Подростки поссорились на автобусной остановке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них вейпы, и расстреляла их из пневматических пистолетов. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших школьников. История началась 1 октября на автобусной остановке. Друзья стояли, ждали автобус, к ним на самокатах подъехали два подростка и стали предлагать купить вейпы. Школьники отказались, однако между ними завязался конфликт. По словам собеседника агентства, один из предлагавших купить электронную сигарету вызвал на бой его друга. Тот отказался. Тогда подросток стал пытаться ударить 14-летнего. Защищаясь, он забрызгал ему лицо перцовым баллончиком. После этого парни на самокатах сбежали. Через два дня они выследили 14-летних школьников и напали на них вместе с друзьями. «Мы шли по улице Кирова, вдруг из трамвая выскочили 15 подростков, которые побежали на нас с криками. В руках у некоторых были пневматические пистолеты, они стали стрелять в нашу сторону», — пояснил пострадавший мальчик. Одному из 14-летних мальчиков попали в голову. Пулю вытащили врачи. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что двоих, причастных к нападению, задержали. Ими оказались подростки 2008 и 2005 года рождения. К делу уже подключилась прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них вейпы, и расстреляла их из пневматических пистолетов. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших школьников. История началась 1 октября на автобусной остановке. Друзья стояли, ждали автобус, к ним на самокатах подъехали два подростка и стали предлагать купить вейпы. Школьники отказались, однако между ними завязался конфликт. По словам собеседника агентства, один из предлагавших купить электронную сигарету вызвал на бой его друга. Тот отказался. Тогда подросток стал пытаться ударить 14-летнего. Защищаясь, он забрызгал ему лицо перцовым баллончиком. После этого парни на самокатах сбежали. Через два дня они выследили 14-летних школьников и напали на них вместе с друзьями. «Мы шли по улице Кирова, вдруг из трамвая выскочили 15 подростков, которые побежали на нас с криками. В руках у некоторых были пневматические пистолеты, они стали стрелять в нашу сторону», — пояснил пострадавший мальчик. Одному из 14-летних мальчиков попали в голову. Пулю вытащили врачи. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что двоих, причастных к нападению, задержали. Ими оказались подростки 2008 и 2005 года рождения. К делу уже подключилась прокуратура.