Мальчик, попавший под обстрел подростков в Екатеринбурге, рассказал хронологию конфликта

В Екатеринбурге трехдневная ссора между мальчиками закончилась стрельбой

06 октября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Конфликт между подростками длился три дня (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге толпа из 15 подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух 14-летних мальчиков. По словам одного из пострадавших, их конфликт длился три дня. Все началось 1 октября у Дворца молодежи в Екатеринбурге. 14-летние мальчики гуляли с двумя друзьями. К ним подъехали два подростка на самокатах и стали предлагать купить вейпы. Мальчики отказались, после этого началась перепалка. По словам собеседника URA.RU, один из подъехавших на самокате стал пытаться ударить его друга. Тот достал перцовый баллончик и забрызгал лицо агрессору. После этого они уехали на самокатах. На следующий день 14-летние мальчики договорились встретиться на остановке «Птичий рынок». Один из них приехал быстрее и стал ждать друга. Его заметили те самые подростки, с которыми они виделись вчера. «Они стали спрашивать его, не виделись ли они 1 октября. Мой друг сказал им нет. После они попросили его снять кепку. Видимо, они запомнили его по прическе. Но он перед поездкой подстригся, поэтому они его не узнали», — пояснил мальчик. Затем на остановку приехал его товарищ. С ним были еще трое подростков. «Мой друг подошел к нам и сказал, что к нему подходили парни, которых мы видели вчера. Но мы не стали к ним подходить. Однако они, видимо, все же узнали нас. Парни подошли и попытались залить нас перцовым баллончиком», — признался подросток. По его словам, они впятером напинали двум подросткам. «Один из них убежал к полицейскому и вернулся с ним. Он сказал силовику, что будет писать заявление на нас. Мужчина у него спросил причину, а он сказал, что ее нет», — добавил 14-летний подросток. В итоге они разошлись. Следующая встреча участников конфликта произошла 3 октября. 14-летние мальчики шли по улице Кирова. Внезапно на них побежала толпа из 15 подростков, которые выскочили из подъехавшего трамвая. В руках у некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам. Одному из них, по данным источника URA.RU, попали в голову. Однако второй пострадавший рассказал корреспонденту, что в него тоже попали. «Мне попало в лицо и руку», — пояснил он. Сейчас, по его словам, они чувствуют себя хорошо. Врачи вытащили пулю из головы его друга. «Она попала ему чуть выше лба. Зашла не сильно глубоко. Но крови было очень много», — рассказал мальчик. После этого толпа убежала с места происшествия. Силовики нашли двоих из них. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали корреспонденту, что проверка по данному факту продолжается. К делу также подключилась прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге толпа из 15 подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух 14-летних мальчиков. По словам одного из пострадавших, их конфликт длился три дня. Все началось 1 октября у Дворца молодежи в Екатеринбурге. 14-летние мальчики гуляли с двумя друзьями. К ним подъехали два подростка на самокатах и стали предлагать купить вейпы. Мальчики отказались, после этого началась перепалка. По словам собеседника URA.RU, один из подъехавших на самокате стал пытаться ударить его друга. Тот достал перцовый баллончик и забрызгал лицо агрессору. После этого они уехали на самокатах. На следующий день 14-летние мальчики договорились встретиться на остановке «Птичий рынок». Один из них приехал быстрее и стал ждать друга. Его заметили те самые подростки, с которыми они виделись вчера. «Они стали спрашивать его, не виделись ли они 1 октября. Мой друг сказал им нет. После они попросили его снять кепку. Видимо, они запомнили его по прическе. Но он перед поездкой подстригся, поэтому они его не узнали», — пояснил мальчик. Затем на остановку приехал его товарищ. С ним были еще трое подростков. «Мой друг подошел к нам и сказал, что к нему подходили парни, которых мы видели вчера. Но мы не стали к ним подходить. Однако они, видимо, все же узнали нас. Парни подошли и попытались залить нас перцовым баллончиком», — признался подросток. По его словам, они впятером напинали двум подросткам. «Один из них убежал к полицейскому и вернулся с ним. Он сказал силовику, что будет писать заявление на нас. Мужчина у него спросил причину, а он сказал, что ее нет», — добавил 14-летний подросток. В итоге они разошлись. Следующая встреча участников конфликта произошла 3 октября. 14-летние мальчики шли по улице Кирова. Внезапно на них побежала толпа из 15 подростков, которые выскочили из подъехавшего трамвая. В руках у некоторых были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по мальчикам. Одному из них, по данным источника URA.RU, попали в голову. Однако второй пострадавший рассказал корреспонденту, что в него тоже попали. «Мне попало в лицо и руку», — пояснил он. Сейчас, по его словам, они чувствуют себя хорошо. Врачи вытащили пулю из головы его друга. «Она попала ему чуть выше лба. Зашла не сильно глубоко. Но крови было очень много», — рассказал мальчик. После этого толпа убежала с места происшествия. Силовики нашли двоих из них. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали корреспонденту, что проверка по данному факту продолжается. К делу также подключилась прокуратура.