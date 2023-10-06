В Кремле скрыли подробности испытаний ядерной ракеты «Буревестник»

В Кремле не могут предоставить подробности о проведении испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, эту информацию не могу предоставить», — передает ответ Пескова на соответствующий вопрос корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщил, что Россия успешно провела испытания ракеты «Буревестник».
Слова Путина об «экзотическом оружии» России вызвали беспокойство в США. В Госдуме приняли решение обсудить отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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