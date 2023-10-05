Челябинское МУП отключило три дома от горячей воды

«ЧКТС» отключили горячую воду еще в трех домах города Фото: Анна Майорова © URA.RU

МУП «ЧКТС», подконтрольное мэрии Челябинска, отключило три дома от горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службах жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) №11 и «Сервис». Ранее мэр города Наталья Котова и руководство МУПа уже получали претензии от Генпрокуратуры по этой теме.

«Горячая вода в доме №31 по улице Первой Пятилетки отключена до 12 октября. Работает „ЧКТС“», — сообщили в ЖЭУ-11. В пресс-службе ЖЭУ «Сервис» сообщили об отключении не только горячей воды, но и тепла по адресам: Василевского, 70а и Набережная, 16а. Там «ЧКТС» планирует закончить работы 6 октября.

Диспетчер ЖЭУ-11 объяснил URA.RU, что за информацией о работах на участке следует обратиться в МУП «ЧКТС». Однако читатели агентства пожаловались, что не смогли дозвониться до диспетчеров предприятия. На звонки агентства там также никто не ответил. URA.RU направило запросы в МУП «ЧКТС» и мэрию Челябинска. Их ответы будут опубликованы после получения.

В сентябре челябинцы из разных районов города, месяцами живущие без горячей воды, массово жаловались мэру Наталье Котовой. На ситуацию после публикации URA.RU обратила внимание Генпрокуратура. Впрочем, в администрации утверждают, что все отключения были плановыми, а неполадки на сетях устраняются в кратчайшие сроки. Несмотря на это, даже в конце сентября многие участки в городе были перекопаны из-за работ МУПа. По версии инсайдеров, после запуска отопления на сетях «ЧКТС» может увеличиться число повреждений, ведь износ сетей якобы составляет около 80-90%. Другие источники сообщали, что смена тарифов позволила бы «ЧКТС» получить около миллиарда рублей на ремонт сетей, но МУП так и не подало заявку на их перерасчет.

Обновлено в 18:38 по уральскому времени:

«МУП „ЧКТС“ проводит ремонт. Все ремонтные работы находятся на контроле Администрации Челябинска. Срок окончания на Первой Пятилетке, 31 — вечер 5 октября», — заявили URA.RU в мэрии.