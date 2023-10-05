05 октября 2023

Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов пытается уехать на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
За расстрел сослуживцев Рамиля Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима на 24 года 6 месяцев Фото:

Отбывающий наказание за массовое убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области снова попытался уехать добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2022 он хотел попасть в ряды ЧВК «Вагнер», но безрезультатно.

«Шамсутдинов снова попытался попасть на фронт, но уже не в качестве бойца ЧВК, а через военных. В этом ему было отказано. Он по-прежнему находится в Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с повторным заявлением на зачисление в ряды добровольцев Шамсутдинов обратился к военным в 2023 году. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой, где проходил срочную службу. Жертвами стрелка стали десять человек. Выжить смогли только двое. Свой поступок тюменец объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной. В январе 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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Отбывающий наказание за массовое убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области снова попытался уехать добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2022 он хотел попасть в ряды ЧВК «Вагнер», но безрезультатно. «Шамсутдинов снова попытался попасть на фронт, но уже не в качестве бойца ЧВК, а через военных. В этом ему было отказано. Он по-прежнему находится в Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что с повторным заявлением на зачисление в ряды добровольцев Шамсутдинов обратился к военным в 2023 году. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой, где проходил срочную службу. Жертвами стрелка стали десять человек. Выжить смогли только двое. Свой поступок тюменец объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной. В январе 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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