В Челябинске сдвинули сроки устранения аварии на ТЭЦ-3

Аварию на ТЭЦ-3 обещают устранить до 12 часов дня 7 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ремонтные работы на ТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. Без отопления и горячей воды остаются 243 дома в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

«По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. <…> По состоянию на 09:30 остаются без тепла и горячего водоснабжения: южная зона Металлургического района — 237 жилых домов; Тракторозаводский район — 6 жилых домов», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Все службы теплосетевых и управляющих компаний работают. Они готовы к запуску и устранению повреждений в случае их возникновения.

В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.