06 октября 2023

В Челябинске сдвинули сроки устранения аварии на ТЭЦ-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Фортум. Челябинск., фортум, генератор, тэц3
Аварию на ТЭЦ-3 обещают устранить до 12 часов дня 7 октября Фото:

В Челябинске ремонтные работы на ТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. Без отопления и горячей воды остаются 243 дома в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

«По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. <…> По состоянию на 09:30 остаются без тепла и горячего водоснабжения: южная зона Металлургического района — 237 жилых домов; Тракторозаводский район — 6 жилых домов», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Все службы теплосетевых и управляющих компаний работают. Они готовы к запуску и устранению повреждений в случае их возникновения.

В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.

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В Челябинске ремонтные работы на ТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. Без отопления и горячей воды остаются 243 дома в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. «По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 12:00 7 октября. <…> По состоянию на 09:30 остаются без тепла и горячего водоснабжения: южная зона Металлургического района — 237 жилых домов; Тракторозаводский район — 6 жилых домов», — уточнили в пресс-службе мэрии. Все службы теплосетевых и управляющих компаний работают. Они готовы к запуску и устранению повреждений в случае их возникновения. В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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