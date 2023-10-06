06 октября 2023

Тюменский врач раскрыла самый бюджетный способ укрепления иммунитета

Врач Ионова: закаливание водой — самый бюджетный способ укрепления иммунитета
© Служба новостей «URA.RU»
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Моржи обливаются водой на главном катке. Тюмень, моржи, здоровый образ жизни, обливание водой, закаливание
Врач Ионова предложила закаляться водой, чтобы укреплять иммунитет Фото:

В Тюмени врач-терапевт Маргарита Ионова предложила эффективный и недорогой способ, чтобы укрепить иммунитет — закаливание водой. Об этом она рассказала журналистам.

«Первые 14 дней обливать водой нужно только кисти рук и ступни. Еще столько же времени — руки до локтя и ноги до колена. Закаливание водой — самый бюджетный, но довольно эффективный способ укрепления иммунитета. Главное делать это постепенно, без лишнего усердия», — передают слова Ионовой журналисты «Тюменской линии».

По словам врача-терапевта, только через месяц проделывания такой процедуры можно приступить к обливанию всего тела, кроме головы. Она дополнила, что температура воды для взрослых должна быть в районе 8-12 градусов, однако начинать нужно с 32-35 градусов и каждые два дня снижать на несколько градусов.

Ионова уточнила, что обливание проводят ежедневно после водных процедур. Потом необходимо растереть тело сухим полотенцем.

Ранее URA.RU писало, что иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о способах укрепления иммунитета. В качестве методов он порекомендовал больше бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и закаляться.

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В Тюмени врач-терапевт Маргарита Ионова предложила эффективный и недорогой способ, чтобы укрепить иммунитет — закаливание водой. Об этом она рассказала журналистам. «Первые 14 дней обливать водой нужно только кисти рук и ступни. Еще столько же времени — руки до локтя и ноги до колена. Закаливание водой — самый бюджетный, но довольно эффективный способ укрепления иммунитета. Главное делать это постепенно, без лишнего усердия», — передают слова Ионовой журналисты «Тюменской линии». По словам врача-терапевта, только через месяц проделывания такой процедуры можно приступить к обливанию всего тела, кроме головы. Она дополнила, что температура воды для взрослых должна быть в районе 8-12 градусов, однако начинать нужно с 32-35 градусов и каждые два дня снижать на несколько градусов. Ионова уточнила, что обливание проводят ежедневно после водных процедур. Потом необходимо растереть тело сухим полотенцем. Ранее URA.RU писало, что иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о способах укрепления иммунитета. В качестве методов он порекомендовал больше бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и закаляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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