Секретаря отделения ЕР госпитализировали после подрыва машины в Новой Каховке

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России» Фото:

В Новой Каховке взорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — написал сенатор Игорь Кастюкевич в своем telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инцидент расценивается как террористический акт.

Украина неоднократно наносила удары по отделению «Единой России» в Новой Каховке. Последний раз атака была произведена при помощи дрона 30 августа.

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В Новой Каховке взорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. «Произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — написал сенатор Игорь Кастюкевич в своем telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инцидент расценивается как террористический акт. Украина неоднократно наносила удары по отделению «Единой России» в Новой Каховке. Последний раз атака была произведена при помощи дрона 30 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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