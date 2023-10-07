Секретаря отделения ЕР госпитализировали после подрыва машины в Новой Каховке 07 октября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новой Каховке взорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. «Произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — написал сенатор Игорь Кастюкевич в своем telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инцидент расценивается как террористический акт. Украина неоднократно наносила удары по отделению «Единой России» в Новой Каховке. Последний раз атака была произведена при помощи дрона 30 августа. В Новой Каховке взорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. «Произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — написал сенатор Игорь Кастюкевич в своем telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инцидент расценивается как террористический акт. Украина неоднократно наносила удары по отделению «Единой России» в Новой Каховке. Последний раз атака была произведена при помощи дрона 30 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям