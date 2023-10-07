Секретаря отделения ЕР госпитализировали после подрыва машины в Новой Каховке

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
В Новой Каховке взорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», —
Украина неоднократно наносила удары по отделению «Единой России» в Новой Каховке. Последний раз атака была произведена при помощи дрона 30 августа.
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