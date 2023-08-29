29 августа 2023

Дрон ВСУ вызвал пожар в приемной «Единой России»

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Вероятной целью удара был срыв выборов в единый день голосования Фото:
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ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область). Об этом местная администрация сообщила в соцсети.

«Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии „Единая Россия“ в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет», — сообщает руководитель Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич в telegram-канале.

Каждый понедельник и пятницу в общественной приемной проводили прием граждан. 30 августа планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами. Вероятнее всего, цель удара — напугать местных жителей и сорвать предстоящие выборы в единый день голосования.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. В момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область). Об этом местная администрация сообщила в соцсети. «Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии „Единая Россия“ в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет», — сообщает руководитель Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич в telegram-канале. Каждый понедельник и пятницу в общественной приемной проводили прием граждан. 30 августа планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами. Вероятнее всего, цель удара — напугать местных жителей и сорвать предстоящие выборы в единый день голосования. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. В момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. По предварительной информации, есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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