Дрон ВСУ вызвал пожар в приемной «Единой России»

30 августа 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Вероятной целью удара был срыв выборов в единый день голосования Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область). Об этом местная администрация сообщила в соцсети. «Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии „Единая Россия“ в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет», — сообщает руководитель Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич в telegram-канале. Каждый понедельник и пятницу в общественной приемной проводили прием граждан. 30 августа планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами. Вероятнее всего, цель удара — напугать местных жителей и сорвать предстоящие выборы в единый день голосования. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. В момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. По предварительной информации, есть пострадавшие.

ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область). Об этом местная администрация сообщила в соцсети. «Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии „Единая Россия“ в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет», — сообщает руководитель Херсонского реготделения «Единой России» Игорь Кастюкевич в telegram-канале. Каждый понедельник и пятницу в общественной приемной проводили прием граждан. 30 августа планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами. Вероятнее всего, цель удара — напугать местных жителей и сорвать предстоящие выборы в единый день голосования. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. В момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. По предварительной информации, есть пострадавшие.