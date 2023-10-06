В Ноябрьске за один день сбили двух пешеходов на разных улицах. Фото

07 октября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске сбили двух пешеходов из-за того, что водители не учли особенности своих машин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 6 октября на улицах Ленина и Муравленко сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «На улице Ленина машина Toyota Land Cruiser при повороте сбила 36-летнего пешехода. Водитель не учел особенности своей машины, а также не проследил за скоростью движения. В результате аварии пешехода доставили в Ноябрьскую ЦГБ», — передают слова ведомства журналисты «Ноябрьск 24». В этот же день на улице Муравленко водитель Ford Focus наехал на 52-летнего пешехода. Пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу. Предварительно, причина аварии стала та же, что и в первом ДТП. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) 6 октября на улицах Ленина и Муравленко сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «На улице Ленина машина Toyota Land Cruiser при повороте сбила 36-летнего пешехода. Водитель не учел особенности своей машины, а также не проследил за скоростью движения. В результате аварии пешехода доставили в Ноябрьскую ЦГБ», — передают слова ведомства журналисты «Ноябрьск 24». В этот же день на улице Муравленко водитель Ford Focus наехал на 52-летнего пешехода. Пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу. Предварительно, причина аварии стала та же, что и в первом ДТП. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.