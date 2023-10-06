В Ноябрьске (ЯНАО) 6 октября на улицах Ленина и Муравленко сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
«На улице Ленина машина Toyota Land Cruiser при повороте сбила 36-летнего пешехода. Водитель не учел особенности своей машины, а также не проследил за скоростью движения. В результате аварии пешехода доставили в Ноябрьскую ЦГБ», — передают слова ведомства журналисты «Ноябрьск 24».
В этот же день на улице Муравленко водитель Ford Focus наехал на 52-летнего пешехода. Пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу. Предварительно, причина аварии стала та же, что и в первом ДТП. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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