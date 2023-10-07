Водитель военкора ВГТРК спас ребенка при обстреле Донецка

07 октября 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Водитель спас ребенка из-под обстрела ВСУ в Донецке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Водитель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Бернвальда спас мальчика при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом рассказал сам журналист Бернвальд. «Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Он увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, оторвав глушитель, по „встречке“ повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались», — передает слова Станислава Бернвальда РИА Новости. С водителем военкора связался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат пообещал подарить мужчине новый автомобиль за спасение ребенка. Ранее ВСУ возобновили атаки на донецком направлении. Бойцы активизировались в районе Артемовска, Соледара, Клещеевки и Красногоровки. По данным Минобороны РФ, за неделю украинская армия потеряла более 1760 военнослужащих на донецком направлении.

Водитель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Бернвальда спас мальчика при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом рассказал сам журналист Бернвальд. «Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Он увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, оторвав глушитель, по „встречке“ повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались», — передает слова Станислава Бернвальда РИА Новости. С водителем военкора связался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат пообещал подарить мужчине новый автомобиль за спасение ребенка. Ранее ВСУ возобновили атаки на донецком направлении. Бойцы активизировались в районе Артемовска, Соледара, Клещеевки и Красногоровки. По данным Минобороны РФ, за неделю украинская армия потеряла более 1760 военнослужащих на донецком направлении.