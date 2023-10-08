Екатеринбургскому военкому Белоусову, задержанному ФСБ, ужесточат статью

Экс-военкому Сергею Белоусову могут вменить статью 210 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальнику отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергею Белоусову, которого задержали сотрудники ФСБ за взятки за «откос» от армии, могут ужесточить статью. Ему могут вменить организацию преступного сообщества. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Белоусову могут ужесточить статью. Подельник начал сотрудничать со следствием. Военные следователи имеют все основания для того, чтобы вменить ему УК РФ Статья 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) — прим.ред.)», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU направила запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники ФСБ задержали военкома Сергея Белоусова. Позже военные следователи организовали проверку в отношении его. Сообщником Белоусова оказался некий Ефим Белозеров, который имеет связи в криминальном мире.