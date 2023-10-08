Пермский резидент Сколково объяснил иск о своем банкротстве

Пермский резидент Сколково DWave погасит долг до начала суда о своем банкротстве

Иск о банкротстве IT-компании поступил в Арбитражный суд Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская IT-компания «Диджитал вэйв» (DWave), которая является резидентом Сколково, не планирует закрываться и банкротиться. Для этого организация намерена погасить долги перед ФНС, подавшей судебный иск о банкротстве предприятия из-за долгов по налогам. Как пояснили в руководстве «Диджитал вэйв», причиной задолженности послужил кассовый разрыв.

«Весной мы решили отказаться от привлечения инвестиций на невыгодных условиях, исходя из неблагоприятной конъюнктуры рынка. Развиваться за счет выручки от продаж было хорошей идеей, учитывая, что в мае 2023 года выиграли тендер на поставку ИТ-решения для крупной химкомпании, но контракт заключили только в августе. Деньги по нему еще не получили, поэтому образовался кассовый разрыв. Это рабочая ситуация, банкротиться и закрываться не будем», — сообщил URA.RU руководитель ООО «Диджитал вэйв» Михаил Елин.

Директор организации добавил, что сумма задолженности небольшая. После получения оплаты по контрактам, компания погасит долг, либо договорится с ФНС о его реструктуризации. На это у айтишников есть около полутора месяцев до первого судебного заседания по делу. Заявление с требованием признать ООО «Диджитал вэйв» банкротом поступило в Арбитражный суд Пермского края от региональной межрайонной инспекции ФНС №21. Иск пока не принят к производству.

Пермское ООО «Диджитал вэйв» занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования. Также компания выполняет электромонтажные работы. В 2021 году предприятие получило статус резидента Сколково. Главным проектом айтишников стала разработка программно-аппаратного комплекса, который определяет объемы сыпучих материалов на закрытых складах. По данным сервиса контрагентов СБИС, выручка ООО «Диджитал вэйв» в 2022 году составила 4,3 млн рублей, чистая прибыль — 2 млн рублей.