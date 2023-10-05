Налоговая банкротит пермскую IT-компанию, ставшую резидентом Сколково

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом пермскую IT-компанию «Диджитал вэйв», которая является резидентом Сколково. С иском обратилась региональная межрайонная инспекция федеральной налоговой службы.
«Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю, заявление о признании должника банкротом. Должник — ООО „Диджитал вэйв“», — сообщается в картотеке суда. Сумма долга в заявлении не указана, иск пока что не принят к производству.
Пермская IT-компания «Диджитал вэйв» и занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования. Также предприятие осуществляет электромонтажные работы. В 2021 году ООО «Диджитал вэйв» получило статус резидента Сколково. Ключевым проектом пермских айтишников стала разработка программно-аппаратного комплекса, способного определять объемы сыпучих материалах на закрытых складах. По данным СБИС, выручка компании в 2022 году составила 4,3 млн рублей, чистая прибыль — 2 млн рублей.
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