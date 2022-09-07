Технология пермяков укрепит российскую экономику и промышленность

Специалисты пермской компании разработали новую систему мониторинга объема сыпучих материалов. Речь об оптических датчиках, позволяющих контролировать количество зерна, песка, щебня, гравия и другого сырья в режиме онлайн. Это помогает промышленным предприятиям сократить время погрузочно-разгрузочных работ, трудозатраты, а также производственные издержки. Идея создания новой технологии пришла в голову основателю IT-компании, пермскому инженеру-металлургу Михаилу Елину.
«Я давно работаю с различными крупными промышленными предприятиями, поэтому мне хорошо знакомы их производственные проблемы. Я начал искать пути их решения. Так возникла идея нового проекта, который стали реализовывать. Мы собрали команду разработчиков, создали собственную компанию. После этого стали резидентом „Сколково“, что дало возможность вести работу с такими предприятиями, как „Уралхим“, „Еврохим“ и „Фосагро“. Отрабатывали нашу технологию на их складах, где она хорошо себя зарекомендовала. Мы поняли, что это решение жизнеспособно и полезно для внедрения на производстве», — рассказал URA.RU автор проекта и руководитель компании «Диджитал Вэйв» Михаил Елин.
Система оптических датчиков передает данные об объемах сырья в режиме онлайн
Пермская разработка не предполагает использования радаров и тахеометров. Технология основана на передаче данных с помощью оптики. Датчики в режиме онлайн создают 3D-модель массы сыпучих материалов. Сама система, помимо камер, состоит из видеосервера и компьютера со специальным программным обеспечением. Полученные в результате мониторинга данные поступают инженерно-техническому персоналу предприятия, в его отдел логистики, а также передаются менеджерам закупок и продаж. Благодаря этому специалисты компании могут оценить реальный выход продукта, а также при необходимости вмешаться в процесс производства.
«Решение можно использовать на открытых и закрытых складах, вагонах, кузовах машин. Технология очень гибкая, то есть мы подстраиваем ее под каждую конкретную площадку, выбирая нужное количество оборудования и просчитывая весь объем работ. Для примера — на складе компании „Уралхим“ наша технология позволила сократить время замера объема сыпучих материалов с 10 часов до 5 минут. Получение оперативных данных позволило улучшить контроль над технологическим процессом, увеличить выработку удобрений на 2%, а также на 15% уменьшить количество некондиционной продукции. Это хороший результат», — пояснил URA.RU разработчик.
Внедрение системы мониторинга повысит эффективность уборки снега с городских улиц
По словам разработчиков, их изобретение не имеет аналогов, поэтому сейчас пермяки активно ищут области применения своей технологии, а также рынки сбыта. Для этого разработка была презентована широкой общественности на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края. Авторы проекта рассчитывают на внедрение технологии в региональные крупные проекты. Одно из предложений — мониторинг объема снежного покрова и количества вывозимого снега зимой. Это, по мнению разработчиков, поможет эффективнее очищать городские улицы и оптимизировать работу снегоуборочной и строительной техники, снижая бюджетные траты.
Предприятие «Диджитал Вэйв» было основано в 2021 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования, а также электромонтажными работами. Головной офис находится в Перми. В планах также открытие филиала в Объединенных Арабских Эмиратах. IT-решение компании сейчас регистрируется в реестре отечественного ПО, на изобретение получены два научных патента.
Помощь в привлечении исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Устойчивое развитие российских регионов в условиях растущей потребности импортозамещения невозможно без широкого внедрения научно-технических достижений и опоры на инновационные технологии.
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Специалисты пермской компании разработали новую систему мониторинга объема сыпучих материалов. Речь об оптических датчиках, позволяющих контролировать количество зерна, песка, щебня, гравия и другого сырья в режиме онлайн. Это помогает промышленным предприятиям сократить время погрузочно-разгрузочных работ, трудозатраты, а также производственные издержки. Идея создания новой технологии пришла в голову основателю IT-компании, пермскому инженеру-металлургу Михаилу Елину. «Я давно работаю с различными крупными промышленными предприятиями, поэтому мне хорошо знакомы их производственные проблемы. Я начал искать пути их решения. Так возникла идея нового проекта, который стали реализовывать. Мы собрали команду разработчиков, создали собственную компанию. После этого стали резидентом „Сколково“, что дало возможность вести работу с такими предприятиями, как „Уралхим“, „Еврохим“ и „Фосагро“. Отрабатывали нашу технологию на их складах, где она хорошо себя зарекомендовала. Мы поняли, что это решение жизнеспособно и полезно для внедрения на производстве», — рассказал URA.RU автор проекта и руководитель компании «Диджитал Вэйв» Михаил Елин. Пермская разработка не предполагает использования радаров и тахеометров. Технология основана на передаче данных с помощью оптики. Датчики в режиме онлайн создают 3D-модель массы сыпучих материалов. Сама система, помимо камер, состоит из видеосервера и компьютера со специальным программным обеспечением. Полученные в результате мониторинга данные поступают инженерно-техническому персоналу предприятия, в его отдел логистики, а также передаются менеджерам закупок и продаж. Благодаря этому специалисты компании могут оценить реальный выход продукта, а также при необходимости вмешаться в процесс производства. «Решение можно использовать на открытых и закрытых складах, вагонах, кузовах машин. Технология очень гибкая, то есть мы подстраиваем ее под каждую конкретную площадку, выбирая нужное количество оборудования и просчитывая весь объем работ. Для примера — на складе компании „Уралхим“ наша технология позволила сократить время замера объема сыпучих материалов с 10 часов до 5 минут. Получение оперативных данных позволило улучшить контроль над технологическим процессом, увеличить выработку удобрений на 2%, а также на 15% уменьшить количество некондиционной продукции. Это хороший результат», — пояснил URA.RU разработчик. По словам разработчиков, их изобретение не имеет аналогов, поэтому сейчас пермяки активно ищут области применения своей технологии, а также рынки сбыта. Для этого разработка была презентована широкой общественности на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края. Авторы проекта рассчитывают на внедрение технологии в региональные крупные проекты. Одно из предложений — мониторинг объема снежного покрова и количества вывозимого снега зимой. Это, по мнению разработчиков, поможет эффективнее очищать городские улицы и оптимизировать работу снегоуборочной и строительной техники, снижая бюджетные траты. Предприятие «Диджитал Вэйв» было основано в 2021 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования, а также электромонтажными работами. Головной офис находится в Перми. В планах также открытие филиала в Объединенных Арабских Эмиратах. IT-решение компании сейчас регистрируется в реестре отечественного ПО, на изобретение получены два научных патента. Помощь в привлечении исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Устойчивое развитие российских регионов в условиях растущей потребности импортозамещения невозможно без широкого внедрения научно-технических достижений и опоры на инновационные технологии.