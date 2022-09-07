Технология пермяков укрепит российскую экономику и промышленность

Новая разработка айтишников поможет модернизировать производства

08 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Разработка пермяков помогает контролировать на производствах объемы зерна, песка, щебня и других сыпучих материалов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Специалисты пермской компании разработали новую систему мониторинга объема сыпучих материалов. Речь об оптических датчиках, позволяющих контролировать количество зерна, песка, щебня, гравия и другого сырья в режиме онлайн. Это помогает промышленным предприятиям сократить время погрузочно-разгрузочных работ, трудозатраты, а также производственные издержки. Идея создания новой технологии пришла в голову основателю IT-компании, пермскому инженеру-металлургу Михаилу Елину. «Я давно работаю с различными крупными промышленными предприятиями, поэтому мне хорошо знакомы их производственные проблемы. Я начал искать пути их решения. Так возникла идея нового проекта, который стали реализовывать. Мы собрали команду разработчиков, создали собственную компанию. После этого стали резидентом „Сколково“, что дало возможность вести работу с такими предприятиями, как „Уралхим“, „Еврохим“ и „Фосагро“. Отрабатывали нашу технологию на их складах, где она хорошо себя зарекомендовала. Мы поняли, что это решение жизнеспособно и полезно для внедрения на производстве», — рассказал URA.RU автор проекта и руководитель компании «Диджитал Вэйв» Михаил Елин. Система оптических датчиков передает данные об объемах сырья в режиме онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская разработка не предполагает использования радаров и тахеометров. Технология основана на передаче данных с помощью оптики. Датчики в режиме онлайн создают 3D-модель массы сыпучих материалов. Сама система, помимо камер, состоит из видеосервера и компьютера со специальным программным обеспечением. Полученные в результате мониторинга данные поступают инженерно-техническому персоналу предприятия, в его отдел логистики, а также передаются менеджерам закупок и продаж. Благодаря этому специалисты компании могут оценить реальный выход продукта, а также при необходимости вмешаться в процесс производства. «Решение можно использовать на открытых и закрытых складах, вагонах, кузовах машин. Технология очень гибкая, то есть мы подстраиваем ее под каждую конкретную площадку, выбирая нужное количество оборудования и просчитывая весь объем работ. Для примера — на складе компании „Уралхим“ наша технология позволила сократить время замера объема сыпучих материалов с 10 часов до 5 минут. Получение оперативных данных позволило улучшить контроль над технологическим процессом, увеличить выработку удобрений на 2%, а также на 15% уменьшить количество некондиционной продукции. Это хороший результат», — пояснил URA.RU разработчик. Внедрение системы мониторинга повысит эффективность уборки снега с городских улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам разработчиков, их изобретение не имеет аналогов, поэтому сейчас пермяки активно ищут области применения своей технологии, а также рынки сбыта. Для этого разработка была презентована широкой общественности на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края. Авторы проекта рассчитывают на внедрение технологии в региональные крупные проекты. Одно из предложений — мониторинг объема снежного покрова и количества вывозимого снега зимой. Это, по мнению разработчиков, поможет эффективнее очищать городские улицы и оптимизировать работу снегоуборочной и строительной техники, снижая бюджетные траты. Предприятие «Диджитал Вэйв» было основано в 2021 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования, а также электромонтажными работами. Головной офис находится в Перми. В планах также открытие филиала в Объединенных Арабских Эмиратах. IT-решение компании сейчас регистрируется в реестре отечественного ПО, на изобретение получены два научных патента. Помощь в привлечении исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Устойчивое развитие российских регионов в условиях растущей потребности импортозамещения невозможно без широкого внедрения научно-технических достижений и опоры на инновационные технологии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты пермской компании разработали новую систему мониторинга объема сыпучих материалов. Речь об оптических датчиках, позволяющих контролировать количество зерна, песка, щебня, гравия и другого сырья в режиме онлайн. Это помогает промышленным предприятиям сократить время погрузочно-разгрузочных работ, трудозатраты, а также производственные издержки. Идея создания новой технологии пришла в голову основателю IT-компании, пермскому инженеру-металлургу Михаилу Елину. «Я давно работаю с различными крупными промышленными предприятиями, поэтому мне хорошо знакомы их производственные проблемы. Я начал искать пути их решения. Так возникла идея нового проекта, который стали реализовывать. Мы собрали команду разработчиков, создали собственную компанию. После этого стали резидентом „Сколково“, что дало возможность вести работу с такими предприятиями, как „Уралхим“, „Еврохим“ и „Фосагро“. Отрабатывали нашу технологию на их складах, где она хорошо себя зарекомендовала. Мы поняли, что это решение жизнеспособно и полезно для внедрения на производстве», — рассказал URA.RU автор проекта и руководитель компании «Диджитал Вэйв» Михаил Елин. Пермская разработка не предполагает использования радаров и тахеометров. Технология основана на передаче данных с помощью оптики. Датчики в режиме онлайн создают 3D-модель массы сыпучих материалов. Сама система, помимо камер, состоит из видеосервера и компьютера со специальным программным обеспечением. Полученные в результате мониторинга данные поступают инженерно-техническому персоналу предприятия, в его отдел логистики, а также передаются менеджерам закупок и продаж. Благодаря этому специалисты компании могут оценить реальный выход продукта, а также при необходимости вмешаться в процесс производства. «Решение можно использовать на открытых и закрытых складах, вагонах, кузовах машин. Технология очень гибкая, то есть мы подстраиваем ее под каждую конкретную площадку, выбирая нужное количество оборудования и просчитывая весь объем работ. Для примера — на складе компании „Уралхим“ наша технология позволила сократить время замера объема сыпучих материалов с 10 часов до 5 минут. Получение оперативных данных позволило улучшить контроль над технологическим процессом, увеличить выработку удобрений на 2%, а также на 15% уменьшить количество некондиционной продукции. Это хороший результат», — пояснил URA.RU разработчик. По словам разработчиков, их изобретение не имеет аналогов, поэтому сейчас пермяки активно ищут области применения своей технологии, а также рынки сбыта. Для этого разработка была презентована широкой общественности на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края. Авторы проекта рассчитывают на внедрение технологии в региональные крупные проекты. Одно из предложений — мониторинг объема снежного покрова и количества вывозимого снега зимой. Это, по мнению разработчиков, поможет эффективнее очищать городские улицы и оптимизировать работу снегоуборочной и строительной техники, снижая бюджетные траты. Предприятие «Диджитал Вэйв» было основано в 2021 году. Компания занимается разработкой программного обеспечения, производством оптических приборов, фото- и кинооборудования, а также электромонтажными работами. Головной офис находится в Перми. В планах также открытие филиала в Объединенных Арабских Эмиратах. IT-решение компании сейчас регистрируется в реестре отечественного ПО, на изобретение получены два научных патента. Помощь в привлечении исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Устойчивое развитие российских регионов в условиях растущей потребности импортозамещения невозможно без широкого внедрения научно-технических достижений и опоры на инновационные технологии.