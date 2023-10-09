Новак отчитался, что сделали власти для снижения цен на бензин в России

09 октября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Меры по остановке роста топлива в России обсудили в правительстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для того чтобы остановить рост цен на топливо, в России стали контролироваться цены топлива для сельхозтоваропроизводителей, ФАС провела проверки компаний, а правительство ввело запрет на экспорт топлива. О всех мерах подробно рассказал вице-премьер Александр Новак во время обсуждения ситуации на топливном рынке. «Осуществляется особый контроль стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей. Минсельхозу совместно с регионами и ФАС поручено проводить мониторинг наценок при покупке дизельного топлива аграриями. Дополнительно ФАС провела проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС», — рассказал Александр Новак, его слова передает правительство России в Telegram . Новак отметил, что после проверок ФАС было возбуждено несколько антимонопольных дел. К тому же в России была введена заградительная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну любого нефтепродукта. Однако ограничения не коснутся тех, кто соблюдает правила производства. Все эти меры направлены на то, чтобы насытить российский рынок топлива, не допустить серый экспорт и остановить закупку топлива перекупщиками для дальнейшей его продажи после снятия ограничений. Ранее на фоне роста цен на бензин правительство России ввело запрет на экспорт топлива. Эти меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял, что дефицит топлива в стране возможен из-за введения заградительной пошлины не нефтепродукты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того чтобы остановить рост цен на топливо, в России стали контролироваться цены топлива для сельхозтоваропроизводителей, ФАС провела проверки компаний, а правительство ввело запрет на экспорт топлива. О всех мерах подробно рассказал вице-премьер Александр Новак во время обсуждения ситуации на топливном рынке. «Осуществляется особый контроль стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей. Минсельхозу совместно с регионами и ФАС поручено проводить мониторинг наценок при покупке дизельного топлива аграриями. Дополнительно ФАС провела проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС», — рассказал Александр Новак, его слова передает правительство России в Telegram. Новак отметил, что после проверок ФАС было возбуждено несколько антимонопольных дел. К тому же в России была введена заградительная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну любого нефтепродукта. Однако ограничения не коснутся тех, кто соблюдает правила производства. Все эти меры направлены на то, чтобы насытить российский рынок топлива, не допустить серый экспорт и остановить закупку топлива перекупщиками для дальнейшей его продажи после снятия ограничений. Ранее на фоне роста цен на бензин правительство России ввело запрет на экспорт топлива. Эти меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял, что дефицит топлива в стране возможен из-за введения заградительной пошлины не нефтепродукты.