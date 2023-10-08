08 октября 2023
07 октября 2023

В спальном районе Кургана разбился мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
По данным ГИБДД, мотоциклист была госпитализирована (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана в результате ДТП мотоциклист получила телесные повреждения и была госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД по Кургану.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована», — написано в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что пострадавшая 1985 года рождения управляла мотоциклом Kawasaki Ninja 250R.

По данным ведомства, 7 октября в 13 часов 30 минут в 7 микрорайоне Заозерного района водитель автомобиля Renault Logan 1980 года рождения ехал по проспекту Маршала Голикова со стороны улицы Мальцева в сторону улицы Илизарова. На нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский при повороте налево на проспект Первомайский водитель автомобиля не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу и столкнулся с ним.

ДТП с мотоциклистом произошло в Заозерном
ДТП с мотоциклистом произошло в Заозерном
Фото:
Водитель мотоцикла получила телесные повреждения в результате столкновения и была госпитализирована
Водитель мотоцикла получила телесные повреждения в результате столкновения и была госпитализирована
Фото:
ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский
ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский
Фото:

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В Заозерном районе Кургана в результате ДТП мотоциклист получила телесные повреждения и была госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД по Кургану. «В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована», — написано в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что пострадавшая 1985 года рождения управляла мотоциклом Kawasaki Ninja 250R. По данным ведомства, 7 октября в 13 часов 30 минут в 7 микрорайоне Заозерного района водитель автомобиля Renault Logan 1980 года рождения ехал по проспекту Маршала Голикова со стороны улицы Мальцева в сторону улицы Илизарова. На нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский при повороте налево на проспект Первомайский водитель автомобиля не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу и столкнулся с ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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