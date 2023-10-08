В спальном районе Кургана разбился мотоциклист. Фото

09 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

По данным ГИБДД, мотоциклист была госпитализирована (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Заозерном районе Кургана в результате ДТП мотоциклист получила телесные повреждения и была госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД по Кургану. «В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована», — написано в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что пострадавшая 1985 года рождения управляла мотоциклом Kawasaki Ninja 250R. По данным ведомства, 7 октября в 13 часов 30 минут в 7 микрорайоне Заозерного района водитель автомобиля Renault Logan 1980 года рождения ехал по проспекту Маршала Голикова со стороны улицы Мальцева в сторону улицы Илизарова. На нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский при повороте налево на проспект Первомайский водитель автомобиля не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу и столкнулся с ним. ДТП с мотоциклистом произошло в Заозерном Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД по Кургану, https://t.me/gibdd45 Водитель мотоцикла получила телесные повреждения в результате столкновения и была госпитализирована Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД по Кургану, https://t.me/gibdd45 ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД по Кургану, https://t.me/gibdd45

В Заозерном районе Кургана в результате ДТП мотоциклист получила телесные повреждения и была госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД по Кургану. «В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована», — написано в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что пострадавшая 1985 года рождения управляла мотоциклом Kawasaki Ninja 250R. По данным ведомства, 7 октября в 13 часов 30 минут в 7 микрорайоне Заозерного района водитель автомобиля Renault Logan 1980 года рождения ехал по проспекту Маршала Голикова со стороны улицы Мальцева в сторону улицы Илизарова. На нерегулируемом перекрестке проспектов Голикова — Первомайский при повороте налево на проспект Первомайский водитель автомобиля не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу и столкнулся с ним.