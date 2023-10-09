Кого наградили на Нобелевской премии в 2023 году

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии
Со 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло объявили лауреатов Нобелевской премии. Ее присуждают за выдающиеся достижения в физике, химии, физиологии и медицине, экономике, литературе и содействии установления мира во всем мире. URA.RU рассказывает, кого наградили на премии в 2023 году.
- Нобелевскую премию по экономике получила американка, исследовательница Клаудии Голдин. Ее наградили улучшение понимания роли женщин на рынке труда;
- Лауреатом премии мира стала иранская правозащитница и вице-президент правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади. Она получила награду за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижения прав человека для всех;
- В области литературы Нобелевской премии удостоился норвежский писатель и драматург Юн Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое»;
- Лауреатами премии по химии стали выходец из СССР Алексей Екимов и его коллеги из США — Мунги Бавенди и Луис Брус. Они открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы — так называемые квантовые точки. URA.RU приводило информацию о том, чем известен российский физик, ставший лауреатом;
- Нобелевскую премию по физике получили ученые из США, Германии и Швеции. Она была присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л’Юилье. Их наградили за разработку методов генерации аттосекундных световых импульсов для изучения динамики электронов в веществе;
- Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американский биохимик Дрю Вайсман и венгерская ученая Каталин Карико. Их работа сыграла решающую роль в разработке вакцин от COVID-19 в пандемию. Они получили награду за открытия, касающиеся базовых модификаций, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.
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