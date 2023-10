AP: Зеленский оказался аутсайдером среди претендентов на Нобелевскую премию

Аналитики дают низкие шансы Владимиру Зеленскому получить Нобелевскую премию мира Фото: Официальный сайт президента Украины Эксперты и букмекеры ставят низкие коэффициенты (множитель между ставкой и возможным выигрышем) президенту Украины Владимиру Зеленскому на вручение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство The Associated Press. Такой прогноз связан с тем фактом, что конфликт на Украине до сих пор находится в активной фазе. «Букмекеры, делающие ставки на потенциальных победителей [Нобелевской премии мира], дают самые низкие коэффициенты президенту Украины Владимиру Зеленскому», — передают авторы The Associated Press. Журналисты также ссылаются на прогноз директора Института исследований мира в Осло Хенрика Урдала, известного тем, что часто угадывает победителей Нобелевской премии. В настоящий момент аналитик уверен, что у Зеленского мало шансов получить премию, так как конфликт на Украине находится в активной фазе. Низкие шансы и у российского блогера Алексея Навального, которого также номинировали на соответствующую награду. Последние два года Нобелевскую премию мира присуждали россиянам. В прошлом году ее получил правозащитный центр «Мемориал» (признан НКО-иноагентом, ликвидирован в РФ). Данная премия присуждается за выдающийся вклад в дело укрепления мира. В 2021 году она была вручена главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан Министерством юстиции РФ иноагентом). В 2023 Нобелевскую премию по химии получил российский физик Алексей Екимов «за открытие и синтез квантовых точек». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

