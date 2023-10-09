Кто получил нобелевскую премию по экономике

Нобелевская премия утверждена в честь Альфреда Нобеля в 19 веке
Нобелевскую премию по экономике получила американка, исследовательница Клаудии Голдин. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.
«Премия присуждена Клаудии Голдин за улучшение понимания роли женщин на рынке труда», — говорится на сайте комитета. Информацию передает ТАСС.
Голдин — третья женщина за историю премий, которая была удостоена Нобелевской премии. При этом награды за достижения в области экономики присуждались 54 раза.
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