Стал известен лауреат Нобелевской премии мира. Скрин

Правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
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Правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира Фото:

Иранская правозащитница и вице-президент правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Лаурает Нобелевской премии Наргес Мохаммади
Лаурает Нобелевской премии Наргес Мохаммади
Фото:

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Иранская правозащитница и вице-президент правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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