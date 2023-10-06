Правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
Иранская правозащитница и вице-президент правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.
Лаурает Нобелевской премии Наргес Мохаммади
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