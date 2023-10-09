В США раскрыли, как поддержка Украины повлияет на войну в Израиле

NYT: изъятие США израильского оружия может негативно сказаться на армии Израиля

09 октября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Израильские запасы оружия уменьшились из-за оказания помощи Украине, пишет NYT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Соединенные Штаты ранее изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля для передачи их Украине. Однако, при возможном расширении боевых действий на Ближнем Востоке, неполные запасы могут стать проблемой для израильской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times. «США взяли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из израильских запасов для использования на Украине. Если боевые действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в запасах может стать проблемой для Израиля», — говорится в материале газеты. Там добавили, что израильская армия пока не планирует использовать подобные снаряды в своей борьбе с ХАМАСом. Война в Израиле началась 7 октября после вторжения ХАМАС в страну из сектора Газа. За первый день боев израильская армия уничтожила множество боевиков. Однако ситуация остается критической, так как 8 октября открылся второй фронт со стороны Ливана. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заметил на фотографиях, что палестинцы на западном берегу держат в руках американское оружие, похожее на М4. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что вспыхнувший палестино-израильский конфликт негативно отразится на Украине, так как США, скорее всего, перенаправят военную и финансовую помощь в Израиль, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты ранее изъяли 155-мм артиллерийские снаряды из запасов Израиля для передачи их Украине. Однако, при возможном расширении боевых действий на Ближнем Востоке, неполные запасы могут стать проблемой для израильской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times. «США взяли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из израильских запасов для использования на Украине. Если боевые действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в запасах может стать проблемой для Израиля», — говорится в материале газеты. Там добавили, что израильская армия пока не планирует использовать подобные снаряды в своей борьбе с ХАМАСом. Война в Израиле началась 7 октября после вторжения ХАМАС в страну из сектора Газа. За первый день боев израильская армия уничтожила множество боевиков. Однако ситуация остается критической, так как 8 октября открылся второй фронт со стороны Ливана. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заметил на фотографиях, что палестинцы на западном берегу держат в руках американское оружие, похожее на М4. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что вспыхнувший палестино-израильский конфликт негативно отразится на Украине, так как США, скорее всего, перенаправят военную и финансовую помощь в Израиль, передает Life.