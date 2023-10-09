ХАМАС пообещала казнить гражданских пленных в ответ на удары

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Каждое нападение на участников движения будет сопровождаться казнью гражданского, заявили ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки армии Израиля. Соответсвующее заявление оно опубликовало в своем telegram-канале.

«Мы начнем казнить заключенных, если бомбардировки продолжатся», — написали в канале ХАМАС. Там добавили, что каждое нападение на участников движения и жилые здания будет сопровождаться казнью гражданского заложника, а момент смерти опубликуют с видео записью.

Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. URA.RU приводило информацию о том, что из себя представляет организация из Палестины.

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Палестинское движение ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки армии Израиля. Соответсвующее заявление оно опубликовало в своем telegram-канале. «Мы начнем казнить заключенных, если бомбардировки продолжатся», — написали в канале ХАМАС. Там добавили, что каждое нападение на участников движения и жилые здания будет сопровождаться казнью гражданского заложника, а момент смерти опубликуют с видео записью. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. URA.RU приводило информацию о том, что из себя представляет организация из Палестины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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