ХАМАС пообещала казнить гражданских пленных в ответ на удары

09 октября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Каждое нападение на участников движения будет сопровождаться казнью гражданского, заявили ХАМАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки армии Израиля. Соответсвующее заявление оно опубликовало в своем telegram-канале. «Мы начнем казнить заключенных, если бомбардировки продолжатся», — написали в канале ХАМАС. Там добавили, что каждое нападение на участников движения и жилые здания будет сопровождаться казнью гражданского заложника, а момент смерти опубликуют с видео записью. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. URA.RU приводило информацию о том, что из себя представляет организация из Палестины.

Палестинское движение ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки армии Израиля. Соответсвующее заявление оно опубликовало в своем telegram-канале. «Мы начнем казнить заключенных, если бомбардировки продолжатся», — написали в канале ХАМАС. Там добавили, что каждое нападение на участников движения и жилые здания будет сопровождаться казнью гражданского заложника, а момент смерти опубликуют с видео записью. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. URA.RU приводило информацию о том, что из себя представляет организация из Палестины.