ХАМАС пообещала казнить гражданских пленных в ответ на удары

Палестинское движение ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки армии Израиля. Соответсвующее заявление оно опубликовало в своем telegram-канале.
«Мы начнем казнить заключенных, если бомбардировки продолжатся», — написали в канале ХАМАС. Там добавили, что каждое нападение на участников движения и жилые здания будет сопровождаться казнью гражданского заложника, а момент смерти опубликуют с видео записью.
Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. URA.RU приводило информацию о том, что из себя представляет организация из Палестины.
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