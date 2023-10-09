09 октября 2023

В Екатеринбурге нашли мертвой девушку, которая пропала месяц назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Махфузахон Исмоилову искали с начала сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвой 22-летнюю Махфузахон Исмоилову, которая пропала 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Поиски девушки закончены. Ее нашли мертвой», — поделился собеседник. В поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого вели поиски, сообщили, что не могут рассказать об итогах поисков по просьбе близких и полиции. В Следственном управлении СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

Исмоилова пропала 2 сентября. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.

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В Екатеринбурге нашли мертвой 22-летнюю Махфузахон Исмоилову, которая пропала 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник. «Поиски девушки закончены. Ее нашли мертвой», — поделился собеседник. В поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого вели поиски, сообщили, что не могут рассказать об итогах поисков по просьбе близких и полиции. В Следственном управлении СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. Исмоилова пропала 2 сентября. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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