Сенатор Цеков: Россия — хороший посредник в конфликте Израиля и Палестины

11 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Россия может стать посредником в переговорах Палестины и Израиля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия может стать хорошим посредником для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. «Россия может быть хорошим посредником по урегулированию этого конфликта. Это больше зависит не от других игроков, а от позиции руководства Израиля и Палестины. Понятно, что будут делать скидку на другие страны, но в основном от них зависит. Наша страна тем интересна и хороша, что у нас есть представители разных конфессий, а это играет большую роль. У нас люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, но у нас большая еврейская община, поддерживающая Израиль», — сказал Сергей Цеков. Однако, отметил сенатор, сейчас Израилю будет невыгодно говорить о переговорах с противоборствующей стороной. «Если Израиль посчитает остановить конфликт, это значит заявить о своем поражении, поэтому для них это будет сложно сделать на данном этапе. Турция и Эрдоган могут стать посредником, транслировать мысли одной и другой стороны. Соединенные Штаты Америки, Европа практически однозначно поддержали Израиль. Арабские страны, в основном, однозначно поддержали Палестину. Понятно, что Турция больше переживает за народ Палестины, но при этом имеет неплохие отношения с Израилем», — объяснил политик. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины и Израиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может стать хорошим посредником для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. «Россия может быть хорошим посредником по урегулированию этого конфликта. Это больше зависит не от других игроков, а от позиции руководства Израиля и Палестины. Понятно, что будут делать скидку на другие страны, но в основном от них зависит. Наша страна тем интересна и хороша, что у нас есть представители разных конфессий, а это играет большую роль. У нас люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, но у нас большая еврейская община, поддерживающая Израиль», — сказал Сергей Цеков. Однако, отметил сенатор, сейчас Израилю будет невыгодно говорить о переговорах с противоборствующей стороной. «Если Израиль посчитает остановить конфликт, это значит заявить о своем поражении, поэтому для них это будет сложно сделать на данном этапе. Турция и Эрдоган могут стать посредником, транслировать мысли одной и другой стороны. Соединенные Штаты Америки, Европа практически однозначно поддержали Израиль. Арабские страны, в основном, однозначно поддержали Палестину. Понятно, что Турция больше переживает за народ Палестины, но при этом имеет неплохие отношения с Израилем», — объяснил политик. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины и Израиля.