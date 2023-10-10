Кредиторы топ-менеджера челябинского экс-губернатора соберутся в Екатеринбурге

10 октября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Топ-менеджер семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексей Павлюк признан банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В Екатеринбурге состоится собрание кредиторов топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в базе данных сервиса СБИС. Павлюк осужден за финансовые махинации и отбывает наказание в колонии общего режима. «Решением Арбитражного суда Москвы Павлюк Алексей Юрьевич признан банкротом. Финансовый управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов 23.10.2023 в Екатеринбурге со следующей повесткой: утверждение положения о порядке продажи имущества должника», — говорится в сообщении. Сначала Павлюк представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания хотела стать основным подрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем Дубровские купили ПО «Монтажник» и именно эта фирма занялась строительством конгресс-холла. Павлюк возглавил «Монтажник» в ноябре 2019 года. К тому времени Борис Дубровский ушел в отставку и уехал из России. Работы на строительстве конгресс-холла были остановлены. Осенью 2020 года Павлюк покинул пост директора «Монтажника». На тот момент компания уже была признана банкротом. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и привезли в наручниках в Челябинск. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». На суде Павлюк заявил, что в развале фирмы виноваты сами Дубровские, а сам он действовал так, как ему велели Борис Дубровский и сын экс-губернатора Александр. Суд приговорил Павлюка к 3,5 годам общего режима. Павлюк уже находился под стражей, когда его признали банкротом, он задолжал банкам сотни миллионов рублей. На его имущество наложен арест. Банкротами также признаны Борис и Александр Дубровские. Представители Дубровских со СМИ не общаются. Связаться с адвокатами Павлюка URA.RU не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге состоится собрание кредиторов топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в базе данных сервиса СБИС. Павлюк осужден за финансовые махинации и отбывает наказание в колонии общего режима. «Решением Арбитражного суда Москвы Павлюк Алексей Юрьевич признан банкротом. Финансовый управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов 23.10.2023 в Екатеринбурге со следующей повесткой: утверждение положения о порядке продажи имущества должника», — говорится в сообщении. Сначала Павлюк представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания хотела стать основным подрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем Дубровские купили ПО «Монтажник» и именно эта фирма занялась строительством конгресс-холла. Павлюк возглавил «Монтажник» в ноябре 2019 года. К тому времени Борис Дубровский ушел в отставку и уехал из России. Работы на строительстве конгресс-холла были остановлены. Осенью 2020 года Павлюк покинул пост директора «Монтажника». На тот момент компания уже была признана банкротом. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и привезли в наручниках в Челябинск. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». На суде Павлюк заявил, что в развале фирмы виноваты сами Дубровские, а сам он действовал так, как ему велели Борис Дубровский и сын экс-губернатора Александр. Суд приговорил Павлюка к 3,5 годам общего режима. Павлюк уже находился под стражей, когда его признали банкротом, он задолжал банкам сотни миллионов рублей. На его имущество наложен арест. Банкротами также признаны Борис и Александр Дубровские. Представители Дубровских со СМИ не общаются. Связаться с адвокатами Павлюка URA.RU не удалось.